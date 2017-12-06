独家：中国又有两家大银行计划向印度信实电信追债--消息人士

路透香港/孟买/北京12月5日 - 三位知情人士表示，中国两大银行计划支持中国国家开发银行的行动，将印度无线通信运营商信实电信(Reliance Communications，RCom)(RLCM.NS)告上破产法庭。他们寻求收回大约20亿美元的债款。

上个月，中国国开行对RCom提起破产诉讼。数月来RCom一直试图通过债转股来重组债务。消息人士表示，现在，按资产计中国最大的上市银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)，以及中国进出口银行计划支持国开行的行动。

中国多家银行联手对印度企业集团追债，是比较罕见的。中国的银行业者热衷于增强在印度的存在感。

而且这也会进一步妨害Anil Ambani控制的RCom庭外重组努力。RCom上周表示，大部分债权人将反对国开行的破产诉讼。

截至3月底，RCom的债务总额为4,573.3亿卢比(71亿美元)，是印度所有上市电信运营商中杠杆率最高的。自那以后，该公司未曾报告其债务水平。

其中一位了解事态进展的人士称，中国国开行针对RCom的破产诉讼，并不代表所有这三家中资银行，但这些银行“意见一致”。

该人士称，如有必要，另外两家银行将会向印度国家公司法法庭(NCLT)提起他们各自的诉讼。

另外两位了解这些中资银行计划的人士也证实，中国工商银行和中国进出口银行将会寻求联手追债，除非相关方达成庭外和解。

因事涉敏感，这些人士要求匿名。

RCom没有立刻回应寻求置评的请求。

中国工商银行未予置评，另外两家中资银行及RCom的印度最大贷款人印度国家银行(SBI)(SBI.BO)没有立刻回应寻求置评的请求。(完)