独家：中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管--消息人士

路透香港1月25日 - 据四名知情人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。

但律师和私募股权基金投资人表示，加强监管可能会阻碍中外投资者的资金流入这种海外基金，这些基金一直在为海外项目展开大规模融资，其中包括中国倡导的“一带一路”。

“如果这样的话，那么投资于中国私募股权公司海外基金的一部分吸引力就会丧失，”一名驻香港的律师表示，这位与中国大陆基金合作的律师知晓该计划。

“如果中国监管部门把手伸到海外，并对外国投资者加强监管审查，那么有些人可能就不想干了，转而考虑其他的资本配置方案。”

目前中国当局正在打击以债务支持投资海外资产，以及把国内不透明且与影子银行有关的理财产品，重新打包后用于海外基金。

消息人士称，根据当局计划，发改委将担任中国海外私募股权融资活动的监管机构。

消息人士表示，中国的私募股权投资公司和其它机构将被要求披露真实投资者，或为资本最终来源的“有限合伙人”的身份，越过许多投资者表面采用的壳公司，此外还要求披露有关基金经理的详细信息。

他们还指出，未来银行和其它金融企业也将需要先获得发改委的批准，才能成立海外基金。

“新政策将把海外私募股权投资基金当做‘敏感区’对待，对之实施严格管控，”其中一位消息人士说，但当前监管草案还未最终确定。

以上消息人士均要求不具名，因相关信息是保密的。

发改委没有回复路透征求置评的传真。

中国私募股权公司在海外交易中开始扮演更活跃的角色，它们的海外融资能力也逐步增强。路透10月报导，中国私募公司春华资本集团和中信产业基金(CITICPE)分别计划设立几只以美元计价的基金，总计筹资目标在50亿美元左右，以便支撑海外投资。

据熟悉公司计划的消息人士称，为能更好地向其海外投资提供资金，一些中资公司已经计划在海外设立基于项目的私募股权基金。

很多基金已经利用中国的“一带一路”倡议，来支持其从海外的全球投资者手中筹资。

中国建设银行(601939.SS)和中国银行(601988.SS)等大型国有银行，正在从境内和境外投资者处筹集数百亿美元的资金，来支持雄心勃勃的“一带一路”建设。

但更严格的披露要求可能会削弱投资者对这类海外基金的热情。

“政府可能管得太多，使得中国基金在海外运营面临挑战，”北京一高级私募股权律师被问到相关计划的潜在影响时表示。他并不直接了解相关计划。

“这对国际基金来说是个好消息--不要信任中国基金，它们会将你的信息交给政府！”他说。(完)