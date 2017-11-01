独家：中国华信能源计划成立自有银行 扩充贸易金融影响力

路透北京11月1日 - 两名公司高管指出，中国华信能源计划明年初成立自有银行，这是中国华信在油气资产之外，壮大金融实力的最新行动。中国华信为民营企业，目前正在收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)的股份。

但中国华信迅速崛起，也令一些国际银行人士及贸易商提出警告，认为中国华信存在透明度不足以及与被制裁的俄罗斯企业进行交易等问题。

两名高管表示，由中国华信控股的银行预计明年初获得中国的监管批准，注册资本为50亿元人民币(7.55亿美元)，中国华信将成为全球少数拥有民营商业银行的能源企业之一。

国有企业中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)控制着昆仑银行，后者处理的业务包括与伊朗之间的石油交易。

上述高管因公司政策原因未透露姓名。

中国华信的一位发言人称，他无法立即置评。

就在几周前，中国华信同意收购全球最大的上市石油公司--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)超过14%的股份，使这家鲜为人知的中国贸易商迅速成为全球性能源企业。

上述高管称，拥有一家银行将使中国华信在处理每日接近100万桶俄罗斯石油时有更大的金融影响力，并且更有能力为独立炼厂等中国客户的实物交易提供融资。

“能源业务涉及大规模的融资，而我们的客户较为分散，”参与计划的其中一位高管称，“我们认为只有提升自己的金融服务水平，才能使我们的能源业务更具竞争力。”

这位高管称，上海市政府曾接触华信能源并提出这项计划，并称公司将持有新银行多数股权。他并未透露任何其他潜在投资者。

银行业消息人士警告称，华信能源计划投资遭美国制裁的俄油，加之其本身持股结构不透明，都可能令西方银行业者望而却步，出于合规方面的理由而不愿成为拟建银行的交易对手。

熟悉情况的人士曾表示，一些大型西方银行一直不愿意与华信能源合作，理由是无法满足其内部尽职调查(实地查核)或“了解你的客户”检查的要求。(完)