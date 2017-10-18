独家：中国东方弘泰将以10亿美元收购西班牙Imagina 54%股权

路透马德里10月17日 - 中国私募股权投资公司东方弘泰已同意以10亿美元收购西班牙体育转播权公司Imagina的多数股权，此为口袋甚深的中国投资者欲将中国转型成全球足球强国的最新交易。

Imagina拥有西班牙甲级足球联赛的转播权。

Imagina创始人暨董事长Jaume Roures在接受路透访问时表示，东方弘泰已与Imagina的三位股东达成收购54%股权的初步协议。

Roures表示，该交易仍需要获得中国政府的批准，而中国政府近几个月在打压海外足球投资，但他预计交易或将在2018年初完成。

东方弘泰5月与Imagina股东进入独家谈判，比十数家其他竞购者抢先一步。其他竞购者包括法国媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)、中国大连万达集团、美国媒体公司Liberty Media (FWONA.O)。

将出售持股的股东有西班牙私募股权公司Torreal、墨西哥广播公司Televisa (TLVACPO.MX)以及Imagina创始人之一Gerard Romy。三者分别持股23%、19%和12%。

Imagina、Torreal和Romy未予置评。尚不能联系到Televisa和东方弘泰发表评论。

Roures称，交易对Imagina公司的估值为16亿欧元(19亿美元)。(完)