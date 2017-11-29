独家：戴姆勒拒绝吉利认购其至多5%新股的提议--消息

路透香港/北京11月29日 - 据消息人士透露，戴姆勒(DAIGn.DE)拒绝了中国吉利通过折价配股，购买该公司3-5%股份的要约，因为戴姆勒不想让现有持股被稀释。

根据市场价格，收购这个规模的股份价值达45亿美元。

应吉利的邀请，两家公司最近几周在北京进行了磋商。消息人士称，吉利提出如果戴姆勒按折价发售新股，吉利希望购买3-5%的股份。

戴姆勒对此予以拒绝，但告诉吉利可以在公开市场购股。目前还不清楚吉利是否对这个方案感兴趣。

知悉吉利想法的人士称，吉利与戴姆勒结盟的计划包括成立合资企业生产电动汽车，还称吉利对仍能在未来数周达成一定形式的协议抱有希望。

吉利发言人未予置评。戴姆勒发言人称，公司“对目前的股东结构十分满意”，但还称欢迎与公司存在长期利益关系的新投资者。

拥有5%的股权将使吉利成为戴姆勒的第三大股东；据路透数据，科威特投资局(Kuwait Investment Authority)和贝莱德为第一大和第二大股东，分别占股6.8%和6%。

戴姆勒与中国汽车厂商北京汽车股份有限公司(1958.HK)的合资企业成立已久，其发言人称之为“我们在中国最重要的合作伙伴。”本月戴姆勒宣布计划在中国投资至少50亿元人民币(7.57亿美元)与北汽生产电池和电动汽车。戴姆勒还与由巴菲特支持的中国汽车厂商比亚迪有合作关系。(完)