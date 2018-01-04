独家：大连万达集团考虑将体育部门上市并出售海外资产--消息

路透香港1月4日 - 五位熟悉情况的人士称，中国大连万达集团正在考虑将其体育资产在香港上市，这是其优化投资组合措施的一部分，这些举措可能还包括出售资产。

其中三位消息人士称，大连万达上月就体育业务进行首次公开发行(IPO)与数家投资银行进行了接触。其中一位消息人士补充称，中国最大的券商--中信证券是其接触的银行之一。

中信证券的一位新闻发言人拒绝就此置评。

据其中的三位消息人士，万达此次欲纳入IPO的体育资产包括瑞士体育营销公司盈方体育传媒集团，和经营知名铁人三项赛事Ironman的World Triathlon Corp。

其中一位表示，此次售股还将包括万达在中国规模较小的体育资产，但不会涉及万达在马德里竞技足球俱乐部20%的持股。在最近的一次融资中，马德里竞技俱乐部的估值为6,700万欧元。

消息人士称，IPO的目标地点很可能选择在香港，但投行界人士也在推介在美国上市。

另外两名消息人士称，万达另外还在考虑出售英国游艇制造商圣汐国际(Sunseeker International)，万达2013年以4.95亿美元买入圣汐，但未能成功扭转圣汐不佳的财务表现。

万达未予置评。因相关计划保密，所有消息人士均不愿具名。

其中一位消息人士称，万达还在考虑对体育业务进行一轮IPO前融资的可行性。不过据另一名人士透露，所有计划全都仍在初期阶段，万达同时还在为体育业务寻找一名首席财务官(CFO)主管筹融资事务。(完)