独家：欧洲央行不愿贸然给量化宽松设定结束时间--消息人士

路透法兰克福7月14日 - 三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行(ECB)倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。

消息人士表示，不说净资产购买额何时降至零水准，欧洲央行希望借此强调其刺激计划没有预设路径，任何调整将取决于经济数据，尤其是薪资数据。

他们以美国联邦储备委员会(美联储/FED)2014年退出资产购买计划作为一个潜在的蓝本，注意到美联储不愿公开定下结束宽松的目标日期。

“美联储实现了最为成功的退出过程，因此是我们研究的典范，”一名要求不具名的消息人士表示，“重要的是不要预先承诺，并逐渐推进。”

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早在金融市场一石激起千层浪，他的讲话为调整量化宽松政策留下了可能性。这促使投资者密切审视任何有关该行下一步举动的蛛丝马迹。外界预计欧洲央行或在9月7日会议上有所行动。

欧洲央行决策人士下周四也将举行会议。

接受路透调查的分析师有半数现在预计，欧洲央行或于9月份宣布将逐渐缩减资产购买。还有25%的分析师预计该行或一次性缩减，还有25%的分析师预计不会有调整。

目前为止欧洲央行表示，如果有必要，将按照当前速度购债直至2017年12月，“或者必要的话持续更长时间”，而后将进入缩减阶段。

最大的挑战或许是要让市场相信，缩减购债一旦启动，仍有可能变化。

尽管美联储强调其购债计划是放式性的，但每次会议都将购债规模削减100亿美元，这令市场感觉美联储是在按预定计划行动，即使这是令人忌讳的概念。

美联储2013年12月宣布开始削减购债规模，并在次年10月终止了购买。在整个缩减过程中美联储决策者都极力避谈最终结束购债日期，即使市场推测出来了而且最终得到证实。

消息人士指出，如果采取类似的策略，可能将使欧洲央行很难在不造成市场过度波动的情况下偏离外界所推测的行动计划。

欧洲央行未予置评。上述消息人士补充称，尚未作出决定，讨论保持开放，9月发布的最新专家预测料将提供解谜的关键信息。

**薪资**

“我怎么能在9月决定我们明年6月要做什么呢？”另一位消息人士说。“这要取决于数据，我们需要保持这种灵活性。”

明年初前后的德国薪资谈判，对于决策者来讲尤为重要。他们深切希望保有回应的灵活性，特别是如果谈判结果再次令人失望。

虽然经济加快增长，失业降速快于预期，但薪资增幅仍然乏力，部分原因是工会在谈判交涉时往往参照过去的通胀率，因而难以摆脱低通胀的环境。

“明年的德国薪资协议将非常重要，”第三位消息人士称。“鉴于企业盈利能力上升，我认为工会在提要求时不够激进。”

欧洲央行面对的问题在于，在欧元区经济增长处于10年来最佳状态之际，通胀料仍维持疲弱，并至少到2019年都会远低于欧洲央行近2%的目标。

欧洲央行执委科尔指向去年12月ECB的决定，这或许暗示了央行下一步行动的一些线索。当时ECB将资产购买规模削减四分之一，但将买债计划的周期延长了九个月。

“我们削减了资产购买规模，但没有影响向经济提供支持，”科尔在最近一次专访中表示。“因此，我会说我们已经调整了货币政策...这种调整的做法很谨慎，因为一些因素继续压制通胀。”

如果ECB确信之前的做法正确，那么它可能会再次考虑采用一次性削减购债并同时延长执行时间的做法。

德拉吉本月稍早表示，既然经济增长本身已经提供了更多宽松，ECB可能略微收紧政策，以维持整体刺激水平不变。(完)