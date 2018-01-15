独家：欧洲议会对英退后重新安置欧元清算业务的立场有所软化

路透布鲁塞尔1月12日 - 一位欧洲议会议员表示，欧洲议会授权欧盟监管机构，要求英国主要清算所在英退后必须搬迁才可继续进行欧盟单一市场业务的计划有所软化。

欧元清算业务是英国与欧盟分手谈判中的一个主战场，其结果攸关英退后欧洲金融市场版图的重塑。

欧盟执委会去年6月提议给予执委会、欧洲央行、欧洲证券和市场管理局广泛权力，允许他们能够迫使那些被视为“明显具有系统重要性”的外国清算所搬迁至欧盟内，否则可能将其拒于欧盟市场的大门外。

“我们不想给予这些机构决定清算业务地点时完全的自由裁量权，”欧洲议会中颇具影响力的宪政事务委员会主席Danuta Hubner对路透说。

作为负责清算事务的欧盟主要议员，Hubner表示她对执委会这项计划的报告，将包括为监管部门决定清算业务是否应当迁移设定更严格的条件。执委会的这项计划将在1月底前敲定。

她表示相信议会将支持她的修正案。不过，其他知名议员此前呼吁在英国退欧后，应从伦敦全面迁移欧元业务。

任何新规定还需获得欧盟成员国的通过，而这些成员国正在竞相争取在英退后从欧洲最大的金融中心--伦敦手中抢夺金融业务。

如果获得议会确认，Hubner的意外之举可能将受到金融业的欢迎。金融业曾警告称，被迫迁移业务除了令伦敦城数以千计的就业岗位面临威胁外，还可能导致市场分裂，增加交易成本，并降低欧元地位。

目前，以欧元计价的衍生品大部分在伦敦通过伦敦清算所(LCH)进行清算。LCH是伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)的子公司，去年多项清算服务的业务量创纪录高位。

其利率衍生品清算服务SwapClear在2017年处理的交易的名义价值超过873万亿美元。

Hubner表示，LCH是唯一一家在欧盟运营、并且一旦英国退欧使其变成一家外资公司，可能被欧盟监管机构认定是具备明显的系统重要性的清算所。德国竞争对手欧洲期权与期货交易所(Eurex)在规模上与其相当，但新法规可能不适用，因为Eurex位于欧盟。

“我们采用额外标准，其中包括经济成本，”Hubner表示。

她说，迁移决定还应该考虑一家外资清算所提供的服务是否可以由欧盟内部的机构代替；如果不能，迁移就该搁置。(完)