《独家》一个福特 两套系统：福特在发展电动车之际调整中国战略

路透北京/底特律10月3日 - 美国福特汽车(F.N)的两位内部高阶人士告诉路透，公司正在大幅调整中国的业务计划，因为在这个全球最大汽车市场上，“一个福特(One Ford)”的全球战略正阻碍公司的扩张。

对中国业务的检讨，是福特新任执行长Jim Hackett领导下全面战略反思的一部分，有可能使福特重点发展电动商用货车，这是中国鼓励在污染严重且交通拥堵的市中心使用的交通工具。同时，电动轿车也会成为福特的重点产品。

中国转向鼓励生产电动货车和电动卡车，也将契合福特的思路，即全球电动汽车以及自动驾驶方面最佳增长点可能在商用车和货车领域--福特在美国和欧洲的这一块市场已经做得很强了。

两位内部人士称，前任执行长穆拉利的“一个福特”战略帮助公司成功扭转颓势，不过却并非放之四海皆准，特别是在中国和印度这两个关键市场。福特在这两个市场的销售已经放缓。

“因此，公司内部不再有人谈起(在这两个市场上的)‘一个福特’战略，”两位内部人士中一位熟悉福特中国战略的人士说。这两位内部人士不愿具名，因未被授权向记者谈论此事。

福特打算推动中国卡车生产伙伴江铃汽车(000550.SZ)进一步转向电子商用货车，这是福特正逐渐放弃推广其福特及林肯品牌的全球策略的一个迹象。

咨询公司Automotive Foresight(Shanghai)总经理张豫认为，此类举措“可能带来丰厚获利”，因为中国大城市实际上已禁止汽油或柴油卡车和厢货车，“也还没有任何一家外国车企在新兴的电动商用车领域进行大规模投资或采取重大战略行动”。

福特负责自动驾驶以及电动汽车业务的副总裁Sherif Marakby告诉路透，他不能对尚未宣布的合作伙伴给予具体评论。“但我们对于在不同市场进行(电动汽车方面的)合作，绝对持开放态度，我们也在不断同其他企业和一级供应商洽谈。我们在不同市场找到更多电动车方面的合作伙伴，也不足为奇，”他说。

**中国市场**

今年8月福特表示，考虑与安徽众泰汽车(000980.SZ)成立合资企业，在中国以新品牌生产电动汽车，利用后者的低成本电动汽车技术。一位内部人士称，福特正在申请中国监管部门的批准。

公司还从美国安全气囊生产企业Key Safety Systems请来了中国出生的美籍华人罗冠宏(Jason Luo)负责中国业务。一位内部人士说，罗冠宏的任务是与包括江铃汽车以及长安汽车等本地合作伙伴建立更紧密的联系，更加有效地与监管部门合作，同时对消费者偏好的改变做出更快反应。

“福特中国面临的一个大问题是，我们的决策过程太慢，”一位知情内部人士表示。“我们试图按照‘一个福特’的战略管理一切，管理业务的各个方面”，这损害了公司迅速行动的能力，损失了市场份额。

据LMC Automotive，福特中国销售今年料下降4.6%，远逊于五年前的双位数增幅。

一位内部人士称，福特在中国市场失策的部分原因在于，死板地恪守“一个福特”战略，缺乏对地方情况的了解，指出派到中国的公司高层通常缺乏与中国监管层、决策层和伙伴打交道的文化联系。

此外，上述内部人士还称，中国市场、消费者品味以及政府政策变化迅速。

“福特在追赶‘中国速度’方面有难度。这里的一切都在迅速变化。”(完)