独家：通用电气考虑飞机租赁业务的选择方案--消息人士

路透11月6日 - 据消息人士称，在美国通用电气(GE)(GE.N)执行长弗兰纳理(John Flannery)寻找新的资产剥离选项之际，公司正研究旗下飞机租赁业务的选择方案，包括出售全部或部分业务。

消息人士周一表示，通用电气正在考虑旗下GE Capital Aviation Services(GECAS)的选择方案，此前几家竞争对手表达了兴趣。GECAS是全球第二大飞机租赁公司。

消息人士称，分拆该业务也是一种可能性，提醒说通用电气可能决定保留该业务。

消息人士要求匿名，因为上述想法是保密的。通用电气不予置评。

GECAS拥有一个1,339架飞机的机队，价值估计达250亿美元。根据研究谘询机构FlightGlobal的数据，公司排名仅次于美国上市公司AerCap Holdings NV(AER.N)；后者机队组合价值估计为300亿美元。

航空业约有40%飞机为租赁，以避免自有飞机需背负的固定成本。GECAS的客户包括波音(BA.N)、空中客车(Airbus)(AIR.PA)。

过去几年中行业加速整合，亚洲竞争对手来势汹汹，AerCap和GECAS市场份额均有所流失。

中国渤海金控投资股份有限公司收购CIT(CIT.N)下属商业飞机租赁业务公司C2 Aviation Capital之后，已成为全球第三大飞机租赁公司。(完)