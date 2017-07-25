独家：德国因西门子涡轮机一事 呼吁欧盟进一步制裁俄罗斯

路透布鲁塞尔7月24日 - 布鲁塞尔两名消息人士说，因西门子(SIEGn.DE)燃气涡轮机被运送至俄罗斯占领的克里米亚地区，德国正呼吁欧盟将四名俄罗斯公民以及企业加入制裁行动黑名单。

自2014年克里米亚被俄罗斯占领以来，欧盟禁止区内企业与克里米亚有业务往来，且对俄罗斯个人与实体进行制裁，并减少能源、武器和金融方面的对俄合作。

俄罗斯在强占克里米亚后，对乌克兰东部的分裂分子叛乱给予支持，该地区的动乱已导致逾1万人死亡，且仍在不断升级。

欧盟的制裁黑名单上有150名个人和37个实体，制裁内容包括资产冻结和旅行禁令。这些限制的有效期直至9月15日。

“定期审查的时候通常会看一下名单上有谁。以前理由充分时，我们已在名单上增加了一些，”一位欧盟官员说。

西门子试图让自己远离这宗丑闻，上周表示该公司暂停向俄罗斯国有企业客户交付电力设备，并检视相关供应协议。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)淡化西门子暂停交付可能造成的影响。

“西门子供应的产品可以由其他公司提供，”诺瓦克在圣彼得堡向记者称。“至于发电，我们...目前已学会生产必要设备，”他并称，但未提及可能面临更多制裁的前景。

**制裁规定**

西门子表示自己有证据表明，该公司为俄罗斯南部一个项目交付的四套涡轮机全部被非法运到克里米亚。

德国政府发言人Ulrike Demmer周一称，这些涡轮机被运往克里米亚违反了合约条款，尽管俄罗斯高层官员保证这种事不会发生。

她表示，德国正在商议此种“无法接受的”操作可能造成什么后果，然而她补充道，企业也有责任确保它们不违反制裁。

布鲁塞尔一名资深外交界消息人士称，提议新加入黑名单的对象可能包括俄罗斯能源部官员，及将涡轮机运送到克里米亚的俄罗斯公司。

另一名消息人士称，欧盟28国代表可能最快周三在布鲁塞尔首次讨论这件事。

实施或延长任何制裁行动，都需获得欧盟全体成员国的一致同意。(完)