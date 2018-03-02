独家：通用汽车计划在韩国裁员5000人 维持现有产量--文件

路透首尔3月2日 - 根据路透见到的一份文件内容，通用汽车(GM.N)旗下韩国部门—韩国通用(GM Korea)计划裁员5,000人，相当于韩国部门员工数的30%左右，但如果韩国政府同意通用提议对韩国部门投资28亿美元的计划，通用将维持韩国产量稳定。

根据路透所见、通用向政府提出的计划，韩国通用提议将雇员人数由大约16,000人裁减至11,000人。

由于已宣布关闭的群山厂仅有2,000名员工，由此看来，其他韩国厂也将受到影响。这份文件并未具体提出何时进行裁员。

通用的提议可能使韩国政府进退两难，韩国总统文在寅希望阻止数千人遭裁员，但如果他以公共资金为通用提供金援，可能遭到社会民意抨击。

文件还显示，通用汽车计划未来十年在韩国增加1,100个新岗位，另外新打造两款运动型车(运动休旅车，SUV)和一款紧凑型轿车发动机。

韩国政府称，对通用汽车在韩业务的”不透明”管理进行尽职调查后，将就是否提供支持作出决定。

通用汽车韩国公司未就提议详情置评。

“我们将削减成本来使这部分业务获利，”通用汽车发言人说道，还称已在采取一系列重组行动。

韩国产业通商资源部发言人未予置评。(完)