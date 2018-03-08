独家：高盛通知部分伦敦员工在6月底前迁往法兰克福

路透伦敦/法兰克福3月7日 - 两位消息人士称，高盛(GS.N)已经通知十几位驻英国的银行、销售和交易部门员工在数周内迁往法兰克福，为英国脱欧做准备。

经过数月的耐心等待和私下游说之后，这家美国投行决定不再继续等待议员们明确英国脱欧可能对其业务的影响，而是采取措施将客户受到的影响降至最低。

消息人士对路透称，高盛已经通知负责德国账户的衍生品和债券资本市场团队，他们要进行必要的准备并在6月底之前迁往法兰克福办公。

一位消息人士称，上述团队中几位成员已经谈妥并签订了新的德国聘任合同。高盛不予置评。

高盛决定重新签订部分员工的劳务合约，并制定将团队迁往欧洲大陆的时间表初步表明，在英国首相特雷莎·梅排除保留金融服务牌照通行权的可能之后，银行业者开始实施英国脱欧应急计划。

失去这种牌照通行权是高盛等银行担心的主要问题。按照通行权规定，欧盟金融企业只需持有一地牌照，便可在所有欧盟成员国提供服务，无需在每一个开展业务的成员国均获得牌照。

不确定失去这些特权将给驻伦敦银行家造成怎样的损失，但一位消息人士称，高盛认为将提供此类服务的少数员工先期转移，是保护客户利益的最佳途径。

第三位消息人士称，高盛一直寻求将法兰克福员工数量增至400人，这是扩大欧洲大陆业务布局策略的一部分。(完)