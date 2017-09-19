独家：谷歌提出竞争对手可通过公平竞标 登上自己的PLA--消息人士

路透布鲁塞尔9月18日 - 据四名知情人士透露，谷歌(GOOGL.O)提出可通过竞标来展示竞争对手的比较购物网站，公司的目的是避免欧盟进一步的反垄断罚款。

谷歌正面临压力，需作出重大改变，为比较购物网站提供公平的竞争环境。但据知情人士称，对手坦率批评谷歌的计划还远远不够。

欧盟执法机构将这宗反垄断案视为标杆，在调查旅游和线上地图等其它谷歌处于支配地位的领域时，也可以作为参考。

谷歌因为在搜索结果中偏向于自家服务，已被欧盟执委会课以24亿欧元(29亿美元)罚款。现在谷歌如果不能做到将竞争对手和自家服务一视同仁的话，可能还会面临数以百万欧元计的新罚款。

消息人士称，谷歌在8月29日上报给欧盟执委会的提议中表示，公司将允许竞争对手通过竞标，获得谷歌“产品列表广告”(Product Listing Ads)上的任何显示位置。

欧盟竞争事务执委维斯塔格称，目前要得出这一提议能否获批准的结论还为时太早。

“当然现在还不能确定会发生什么，但市场反应显然会是我们加以考虑的因素之一，”她周一在华盛顿对记者这样表示。

谷歌母公司为Alphabet Inc。消息人士称，谷歌已寻求四到五家竞争对手的反馈，结果都是负面的。

这些负面反应可能不利于谷歌争取欧盟反垄断监管机构批准的努力。

消息人士称，这一提议未能解决欧盟竞争监管机构提出的问题。

欧盟执委会称，谷歌有遵守执委会禁止令的责任。

“确保遵从执委会的反垄断决定，这是谷歌的责任所在，谷歌需要解释打算如何遵守，”执委会发言人Ricardo Cardoso称。

谷歌尚未回应置评请求。(完)