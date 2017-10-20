独家：希腊银行业者拟出售坏帐 因监管机构加大施压

路透雅典10月19日 - 消息人士表示，希腊最大的三家银行计划明年初最多出售55亿欧元(65亿美元)坏帐，因该国央行总裁要求银行业加速行动处理其坏帐问题。

在数年来的金融危机和后果严重的经济衰退后，希腊银行业背负1,030亿欧元的坏帐，相当于该国经济的近60%。欧洲央行希望在2019年底前坏帐能减少380亿欧元。

银行业消息人士表示，希腊最大的银行Piraeus Bank(BOPr.AT)，以及希腊国家银行(National Bank of Greece)(NBGr.AT)和Alpha Bank (ACBr.AT)计划为实现该目标采取重要举措，在3月底前完成一连串的坏帐出售。

上述银行是在回应监管机构对坏帐问题的施压。坏帐问题抑制了银行扩大信贷的能力，并损及希腊暂时性的经济复苏及其终止仰赖欧盟纾困资金的努力。

希腊央行总裁史托纳拉斯周三对路透说，他希望过程能再快些。

“银行的坏账削减目标要更加积极，并加快出售不良贷款，”史托纳拉斯说。

银行业形容坏帐“显而易见却被人视若无睹”，这个大问题经常被希腊和欧盟多年来气氛紧张的救助谈判而掩盖。

如果希腊国家银行、Piraeus和Alpha一如计划将总计多达55亿欧元的坏帐脱手，那么希腊整体不良贷款出售规模将达到70亿欧元，相当于欧洲央行设下的坏帐削减任务的约18%。

然而，这些出售的坏帐大多是银行资产负债表上已被大幅减值的贷款，不太可能再造成巨额亏损。银行庞大的有担保不良贷款才是更加艰钜的挑战。(完)