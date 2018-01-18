独家：流动性捉襟见肘的海航料迎来峰回路转--董事局主席（更新版）

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路透海口1月18日 - 海航集团董事局主席陈峰乐观认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。

陈峰告诉路透，流动性问题的存在，“是因为我们进行了大量的并购，”尽管外部环境更具有挑战性，而且中国经济“从快速增长转向温和增长”，对海航获取新融资构成了冲击。

“美联储升息以及中国的去杠杆，导致很多中国企业在年底遭遇流动性短缺，”陈峰表示，“我们相信我们将能够克服这些困难，继续持续和健康稳定地发展。”

这是罕见地有海航高层承认该集团面临融资困难。近几周以来，国内银行私下以及在公共场合都曾表达对于海航的担忧，因海航逾期未付部分债务，其中包括一些飞机租赁款项，而且债务飙升推动该集团短期融资成本升至新高。

海航首席执行长谭向东11月份表示，公司出售了一些地产和其他资产，以改善流动性并遵守国家政策。

陈峰在中国南部海口市的海航总部办公室表示，他没有参与任何交易决策，对于融资计划也不予置评。

**目标不变**

陈峰表示，经过数年的“超常发展”，海航目前专注于业务整合，在国内外资源之间创造协同效应，及改进集团管理。

“我们的业务规模变得非常庞大，因此需要提高效率，”陈峰表示。“长期目标没有变化，仍然是要成为世界级企业，”他说。“2018年是我们的增效之年。”

海航集团的杠杆水平让一些分析师保持警觉，其“大胆的融资政策”导致标普全球评级在11月份下调该公司的信用评级。海航集团近几周通过发行高成本短期债券筹资，并进一步抵押股票借款。

陈峰表示，金融机构持续提供支持，是因为海航集团资产和项目的质量。“我们在当地带来就业、税收和发展，”他说道。

**一步一步来**

海航集团去年7月公布了新的股权结构，之后多个国家对其进行了监管方面的调查，影响了该集团的融资问题。尽管德国、爱尔兰和英国相关当局为其开了绿灯，但该集团在瑞士和新西兰遭遇了挫折。

“中国向海外进军，外汇政策的变化、外国政府对中国的怀疑，都带来了挑战，”陈峰说道。“一些人觉得不安。”

关于集团与一中共高官家庭有关联的“无端中伤”谣言，也加重了外界对集团所有权的顾虑，这对“我们的形象和声誉造成了一定影响，”陈峰称。“这些问题在慢慢解决。”

“我们从中国企业走向世界，我们也没经验，面临这么复杂的环境，我们年轻的首席智囊团队包括我也没有管理过全球企业，首席执行官团队他们努力也很尽心，但是面对这么复杂的环境，不可能要求点点滴滴都很到位，这面临我们经验的问题”，他说，“我们发展这么快，也面临整合消化问题”。

陈峰称，由于挑战愈发严峻，期望海航集团一下子“完全掌控形势”是不切实际的。他称，消化集团收购和整合的业务“需要时间。”

“所以我们正在一步一步来，”陈峰说道。(完)