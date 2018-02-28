独家：流动性紧张疑云下 海航未付航油账单达4.76亿美元--消息

路透北京2月28日 - 两位行业消息人士称，中国海航集团已经拖欠了一家国有航油公司约30亿元人民币(4.76亿美元)款项。这显示出不断加深的流动性紧张问题正如何影响其核心业务。

据消息人士称，过去六个月海航集团对中国航空油料集团的未结款项大幅增加，但其没有透露金额。

“海航没有完全停止付款，但只是一次支付一小部分，因此未结(余额)积累的越来越多，”一位直接知情的航油业高管表示。

另一位高管简要地介绍了下情况，称“过去六个月问题的确恶化了。”

由于事件的敏感性，上述人士要求匿名。

海航在海航控股(600221.SS)以及中国内地和香港的另外12家航空公司都拥有控股权。

此外，海航在飞机租赁、物流以及金融服务领域都有大量投资，在德意志银行(DBKGn.DE)和先机环球投资的资产管理部门(OMAM.K)都持有重要股份。

海航集团周三发表声明称，海南航空与中国航空油料集团有限公司(CNAF)“保持着积极、友好的沟通”，并指出，“目前所有业务稳定进行。”

上述未付账单显示出海航的资金紧张正波及该公司的核心业务，甚至影响到非常成功的航空业务。

路透上月报导，一些海航旗下的航空公司已经延迟支付飞机租赁款。

报导指出，海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，而长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立一个团队，来解决海航集团的流动性问题。消息人士称，来自中国银行(601988.SS)、民生银行6000016.SS以及交通银行(601328.SS)租赁部门的高管已经与海航的关联航空公司举行了磋商，讨论收回欠款的问题。

海航当时在给路透的声明中称，“海航及其子公司的运营保持稳定，目前正在按计划支付每个出租方的款项。”

本月稍早，标普全球评级下调了海航集团和旗下两家公司的债信评级，其中包括航空配餐公司Gategroup，因为“流动性恶化”。

海航旗下渤海金控(000415.SZ)两年前以大约25亿美元买下的飞机租赁公司Avolon Holdings，也采取前所未见的措施，修改担保结构，将财务资源正式与海航相关部门切割。

海航继先前斥资500亿美元大肆投资后，目前也在设法重整旗下琳琅满目的各式业务，同时出售股权及顶级房地产资产筹现。

**账单滚雪球**

中国航油在中国215个机场、海外46个机场拥有供油设施。

前述的其中一名主管表示，去年9月底海航流动性问题“开始爆发”，中国航油感受到海航问题的严重性。

消息人士估计，海航对中国航油的未偿帐款目前约达30亿元人民币。

两名主管表示，中国航油因应之道是成立一个任务小组，研究各种还款可能。

“中国航油已与海航进行多次交流，口头及书面皆有，但成果不大，”该名主管称。

第一位高管指出，燃料油供应商提出的解决方案，包括用债权换取海口美兰国际机场的股权，该机场由海航集团所控制。

中国航空油料持续向海南航空供应燃料油，该公司担心暂停供油将带来的冲击。海南航空每天运营数百架次的国内外航线。

上述高管称，“讽刺的是，如今维持这些班机持续运作成了中国航空油料的社会责任，因为若暂停供油，将会造成社会问题。”

高管们表示，中国国务院国有资产监督管理委员会以及民用航空局已经知道此事，但两个机构对如何解决这一情况都还没给出清晰的指引。

两大机构未立即回覆置评请求。

路透联系上一名中国航空油料的发言人，他承认自去年下半年起就累积了规模庞大的帐单，但他拒绝提供详情。

“正在与海航集团沟通，”该名发言人称。“很难预言结果，但我们希望能有个解决方案。(完)