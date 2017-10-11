独家：印度银行业问题贷款达9.5万亿卢比 创纪录新高

路透孟买10月10日 - 未公开的数据显示，6月底时印度银行业问题贷款触及9.5万亿印度卢比(1,455.6亿美元)的历史新高，暗示这个亚洲第三大经济体的坏帐问题远没有得到控制。

依据知情权所取得的印度央行数据显示，6月底止的六个月内银行问题贷款上升4.5%；这些问题贷款包括不良贷款(NPL)、以及经重整或展期的贷款。之前的六个月则是增加5.8%。

根据印度央行数据，6月底问题贷款占总贷款比率达12.6%，至少为15年来最高。

对于银行及政府而言，部分问题在于严格的拨备机制；印度央行希望银行对那些已经进入破产程序公司的有担保贷款拨备至少50%，无担保贷款则得拨备100%。

光是前12大破产案的坏帐就接近1.78万亿卢比，相当于总问题资产的四分之一。

根据惠誉印度旗下机构--India Ratings and Research在7月份的预估，针对上述企业，银行将需要在现有拨备基础上再提供1,800亿卢比的额外拨备。

逾20家其他大型企业面临走向破产的风险。

银行人士称，这些以及其他压力加重了窘境，对新贷款构成冲击。其他压力包括，公债收益率日益上升迫使银行计入按市值计价损失等。

据India Ratings预估，过去一个财年，公债交易收入占到银行业者营业利润的22.7%，占比较此前一年高出一倍。

“公债交易收入几乎为零，将打击拨备能力，反过来，因为资本变得更少，又让实力偏弱的银行业者更难以提供贷款，”该评级机构副总监Soumyajit Niyogi称。

一位高级政策制定者称，政府将需要帮助银行业者充足资本。由于讨论尚未公开，该官员要求匿名。

印度银行业者受压贷款继续增加动图：tmsnrt.rs/1Sf4ij7 (完)