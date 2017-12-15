独家：若道达尔撤出伊朗 中石油考虑可能接手合资项目--消息

路透北京/伦敦12月15日 - 行业消息人士称，中国石油天然气集团公司(中国石油集团，以下简称中石油)正在考虑，如果美国对伊朗实施新制裁，导致法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)撤出伊朗，中石油或将接手道达尔在一大型伊朗天然气项目的权益。

资料图片：2015年6月，巴黎，中石油在第26届世界天然气大会现场展台的企业标识。REUTERS/Benoit Tessier

7月时，道达尔签署了一项10亿美元的协议，开发伊朗的南帕尔斯(South Pars)天然气田。据参加谈判的消息人士称，根据合约，如果道达尔退出，中国石油集团可以选择接手道达尔的权益。

这份协议是自2015年达成伊朗核协议、解除对伊朗的国际制裁以来，西方能源企业在伊朗进行的第一个大型投资。

但是由于美国总统特朗普10月份拒绝认证伊朗遵守伊核协议，美国国会将必须投票决定是否重新对伊朗实施制裁。

目前不清楚何时进行表决或可能实施的制裁内容，但可能会禁止在伊朗运营的公司同时也在美国开展业务。

道达尔在美国的营运业务相对要大得多，首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanne)表示，如果不能再在伊朗运营，则将会离开。

一位熟悉合作协议的驻北京高层消息人士透露，根据开发南帕尔斯天然气田第11期项目的协议条款，如果道达尔被迫退出伊朗，中国石油集团可以接手道达尔所持50.1%权益，并成为项目作业方。南帕尔斯天然气田为全球最大气田。

中石油持有30%股权，伊朗国家石油公司旗下子公司PetroPars持有余下的19.9%股权。

据三名行业消息人士，中石油高层近几周已举行了几次内部会议，讨论接管道达尔股权的重大意义。

中石油、道达尔和伊朗国家石油公司(NIOC)发言人均未予置评。

道达尔一高层表示，“若遭遇国际制裁，公司拥有准许我们悄然退出协议的应对机制。”

消息人士称，任何变动都可能推迟该项目的时间表，因道达尔已经同服务公司进行磋商，预期明年初就会签署合同。

所有权结构若发生变动，将意味着中石油将承担80%的项目成本，估计第一阶段的成本就达20亿美元。

中石油还得引进新的技术团队来管理和经营这个离岸项目。这可能意味着它的竞争对手、中国最大的离岸油气生产商中海油(0883.HK)将参与进来。

“在道达尔退出的情形下，中石油可能需要让中海油参与进来，因为中石油没有什么离岸项目经验，”另一名中国业内高层表示。

潘彦磊10月时曾表示，道达尔或许仍能够在伊朗经营，这取决于美国制裁的内容，同时也因为欧盟、中国及俄罗斯预计将坚持遵守核协议。(完)