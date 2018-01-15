独家：京东物流展开一轮融资 目标至少20亿美元--消息人士

路透香港1月15日 - 多位直接知情人士表示，中国第二大电商巨头京东(JD.O)已经为旗下物流部门京东物流展开一轮融资，目标至少20亿美元，并计划最终安排京东物流在海外进行股票上市。

其中两名消息人士向路透表示，京东已选择性邀请一些投资者加入这轮融资，这轮融资对京东物流的估值约在100亿美元。

中国主要电商业者目前都在设法充实物流事业，以支持全球扩张大计，并藉由为第三方提供服务来增加营收。

消息人士表示，高瓴资本集团及红杉中国料将在京东物流这轮融资中领投，另外有数家国有企业及国际投资者也都表达了强烈的参与意愿。

据两名消息人士，最低投资额为1亿美元；其中一人称，需求可能较为强劲，以致于仅投资1亿美元的较小投资者将不得不证明，他们能够帮助为物流事业带来新业务。

京东未予置评。高瓴和红杉未回覆置评请求。由于事属保密，消息人士要求匿名。

京东物流目前为京东全资所有。不清楚IPO将于何时在何地进行。

据汤森路透数据，高瓴资本是京东的第二大股权投资方。数据显示，阿里巴巴的竞争对手腾讯控股(0700.HK)也是京东的十大投资方之一。

消息人士称，融资和之后进行的任何业务分拆，都可使京东物流获得部分独立性，可使其为第三方客户提供服务，并可与阿里巴巴的菜鸟网络、以及顺丰快递等快递服务公司展开较量。(完)