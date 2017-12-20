独家：毕马威多名合伙人因中国审计业务面临藐视法庭的指控

路透北京12月20日 - 多名毕马威会计师事务所的现任和前任合伙人接到香港一法院的传票，遭控藐视法庭；一家已经破产的美国上市中国企业的清算人升级了针对毕马威的法律行动，因毕马威拒绝提交相关中文工作底稿。

路透看到的藐视法庭罪名的传票于11月22日发出、对91名个人签发。中国医疗技术公司(China Medical Technologies)于2012年破产，公司创始人在美国遭到起诉，被指诈骗投资者逾4亿美元资金。本次法庭签发令状是围绕该公司事态的最新动向。

此事突显了中国与国外监管机构之间旷日持久的纷争。中国方面不愿提交大陆的文件，而海外监管机构则要求出示此类文件，导致审计公司陷于两难境地，亦或得罪北京当局，亦或在处理海外上市中国企业的业务时面临国外的处罚。

香港高等法院2016年命令毕马威向香港保华顾问(Borrelli Walsh)提交审计文件、来往信件以及有关中国医疗技术的记录。保华顾问负责破产的中国医疗技术的清算工作，后者之前在纳斯达克上市。

但法院文件和令状显示，毕马威拒绝执行法院命令，除非有中国相关当局的书面指令；该事务所称，若相关材料涉及国家机密或敏感信息，其负责中国医疗技术现场审计工作的大陆分支--毕马威华振(KPMG Huazhen)则会违犯国家安全法规。

毕马威和保华顾问均未置评。(完)