独家：默多克曾两度致电AT&T执行长并谈及CNN--消息

路透纽约11月10日 - 几位知情消息人士周五对路透表示，二十一世纪福克斯(FOXA.O)董事长默多克(Rupert Murdoch))过去六个月内给AT&T(T.N)执行长斯蒂芬森打过两次电话，并谈及美国有线电视新闻网(CNN)。

其中一位消息人士称，默多克在两次通话中都说到想收购CNN。

但另一名消息人士称，默多克对拥有CNN“完全没有兴趣”。

二十一世纪福克斯、AT&T和CNN母公司时代华纳的代表均不予置评。

2016年10月AT&T提出以854亿美元收购时代华纳，在对这笔交易的反垄断审批中，CNN成为关注重点。

一位政府官员周四告诉路透，司法部曾建议AT&T，在自己旗下的DirecTV部门和时代华纳旗下的特纳广播公司(Turner Broadcasting)之间择一出售。特纳广播公司持有CNN。

斯蒂芬森周四表示，他不会出售CNN以获取反垄断批准，如果双方不能达成一致，他将与政府对簿公堂。

周五据一名消息人士透露，默多克主动给斯蒂芬森打过两次电话，分别是在5月16日和8月8日，两次通话中，默多克均问到CNN会不会对外出售。斯蒂芬森两次的回答都是不会。

CNN的命运有着较大的政治意义。美国总统特朗普因为CNN对他竞选活动和政府的报导而多次抨击过CNN，但对默多克名下的福克斯新闻却给予公开赞扬。

去年大选之前，特朗普曾承诺，作为总统，他的司法部将会阻止AT&T收购时代华纳。不过自1月上任以来，特朗普并没有就这宗交易发表过看法。(完)