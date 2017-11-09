独家：委内瑞拉国家石油公司延迟支付欠款--消息人士

路透新德里11月9日 - 两名熟知相关交易的消息人士周三表示，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)已经有六个月的时间未支付对印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)的欠款，先前还利用一家俄罗斯国营银行及另一家印度能源公司作为中间人进行还款。

ONGC的海外投资公司ONGC Videsh证实，PDVSA的还款时程落后，但不愿提供拖欠的细节。

“现阶段他们面临一些挑战，”ONGC Videsh回覆路透电邮提问时表示。“他们向我们保证正在努力想办法支付欠款。此事将在适当时候获得解决，将会采取后续措施。”

“我们和PDVSA有良好合作关系，”ONGC表示。

PDVSA拒绝置评。

但要求匿名的两名消息人士称，PDVSA自4月起就未支付积欠ONGC的5.4亿美元待付红利，这是源自于ONGC投资委内瑞拉一能源项目。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)上周表示，计划重整约600亿美元的债券，当中有很大部分为PDVSA所持有；目前委内瑞拉正苦于应付偿债。

2014年全球油价暴跌时，委内瑞拉这个石油输出国组织(OPEC)成员国的经济就已崩盘。委内瑞拉有超过九成的出口收入是倚靠石油。

PDVSA已经拖欠了多种款项，例如该付给石油服务及供货商的款项，因委内瑞拉当局利用其微不足道的可用美元来偿付主权债务。(完)