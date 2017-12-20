独家：麦格理等牵头的三家财团竞购巴西天然气管道资产--消息

路透圣保罗12月20日 - 据消息人士透露，至少三家财团--分别由法国Engie SA (ENGIE.PA)、澳洲麦格理集团(MQG.AX)和阿联酋主权财富基金穆巴达拉发展公司牵头，已经向巴西国家石油公司(Petrobras)提交方案，拟收购该公司旗下的巴西天然气管道网络(TAG)。

周五是第一阶段提交收购方案的最后一天，本次收购涉及巴西国家石油公司90%的股份。该公司在巴西东北部有4,500公里的管道。

巴西国家石油公司(PETR4.SA)计划在今明两年通过出售资产筹资210亿美元，以降低950亿美元的负债，出售该资产是其中的一部分。该公司债务水平在大石油公司中最高。

出售TAG预计是巴西国家石油公司最大的资产剥离计划之一。路透10月报导，20家企业集团有意出价收购。由于交易规模巨大，这些企业联手组成财团参与竞购。

其中两位消息人士称，预计出价介于50-70亿美元。

巴西石油周二未就竞购者置评。

Engie在被要求证实其已提交收购提议时，只通过电邮回答说，公司“有兴趣投资天然气行业的资产，在考虑巴西的投资机会。”

麦格理未予置评，穆巴达拉发展公司未立即置评。

据一位消息人士说，麦格理与加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)以及新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)合作竞购。CPPIB未予置评，GIC未立即置评。

据一位消息人士说，穆巴达拉发展公司与EIG Global Energy Partners合作竞购。EIG未立即置评。

消息人士未详述Engie选择的合作伙伴。(完)