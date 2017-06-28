独家：中国石油集团暂停向朝鲜售油 因风险加大--消息人士

记者 陈爱珠

路透北京6月28日 - 三名消息人士对路透称，中国石油天然气集团公司(中国石油集团)已经暂停向朝鲜销售燃油，因为担心无法收到货款。此时国际社会正向朝鲜政府施加越来越大的压力，要求其停止核计划与导弹计划。

目前还不清楚暂停销售将持续多久。随着外界益发关注中国与朝鲜之间密切的商贸联系，若销售长时间暂停，恐将威胁到朝鲜重要的燃油供应，并迫使该国寻找其他供应来源。中国石油集团是朝鲜主要的柴油和汽油供应商。

中国石油集团与中国商务部未回应置评请求。中国外交部未予置评。朝鲜驻北京大使馆亦未置评。

一名了解内情的消息人士称，中国石油集团决定“在过去一两个月”暂停售油，并称其为一项“商业决定”。

“不再值得冒这样的风险，”消息人士称。他说，中资与外资银行正加紧合规审查，目标是与朝鲜等被列入美国制裁名单的国家有业务往来的企业。

消息人士称，主要购买柴油和汽油的朝鲜代理商最近已无法为供货付款；中国石油集团通常要求预付款项。

路透无法确定代理商是否已开始面临信贷问题，因中资和外资银行对制裁的合规问题有所担忧。

另外两名消息人士确认，柴油销售已暂停，但不了解汽油销售的情况。由于话题敏感、且未授权与媒体对话，这三名消息人士均要求匿名。

**朝鲜油价飙涨**

去年，中国发往朝鲜的汽油略超9.6万吨、柴油近4.5万吨，价值6,400万美元，其中大部分都售自中国石油集团；过去二十年中，中国石油集团在中国对朝鲜的能源贸易中逐步占据主导地位。

上周五公布的数据显示，5月中国对朝鲜的柴油和汽油供应量较前月大幅下降。6月数据将于7月底公布。

同时，近几个月朝鲜的燃油价格已大幅上涨，表明供应形势紧张。

路透对Daily NK汇整数据进行分析显示，平壤以及北部边界城市新义州和惠山的私营经销商汽油售价在6月21日为每公斤1.46美元，比4月21日高近50%。在那之前，自去年末以来油价一直相对稳定。

据Daily NK，截至6月21日，柴油价格平均每公斤1.2美元，同期涨幅为一倍多。Daily NK是由朝鲜叛逃者运营的网站，该机构通过与朝鲜燃料交易商进行电话沟通了解油价信息。

三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。

中国方面的消息人士认为，尚无迹象显示中国在削减对朝鲜的原油供应。过去几年中国一直未披露对朝鲜的原油出口，但业内消息人士称，中国通过一条老化的输油管线每年向朝鲜供应约52万吨原油，以当前市价计算约为1.7亿美元。

朝鲜所有石油需求均要进口，主要来源为中国，还从俄罗斯进口一小部分。

朝鲜柴油和汽油图表 reut.rs/2skVcre (完)