独家：菲律宾PT&T寻求中方合作 欲打破国内电信市场垄断--董事长

路透马尼拉11月21日 - 菲律宾电信企业Philippine Telegraph & Telephone(PT&T)(PTT.PS)董事长Salvador Zamora周二表示，该公司将与中国企业合作，挑战国内两大电信巨头，此举或将改变地区市场格局。

Zamora称，PT&T正在与八家公司洽谈建立战略合作关系，并将于年底前与其中一家公司签订协议。该公司计划从侧重于细分市场的企业转型成为国内一家重要公司。

Zamora在8月仅仅以2.649亿披索(520万美元)买入这家知名度不高且负债累累的公司，从而打入多年来一直由菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS)和Globe(GLO.PS)主导的菲律宾电信市场，该市场规模为53亿美元。

“我们并不满足于当电信业老三，我们要成为第二，然后甚至有可能占据首位，只要我们能让客户满意，”Zamora在接受路透采访时说。

菲律宾总统杜特尔特给予中国“特权”，允许中资公司成为该国第三大电信运营商，此前他在去年要求PLDT和Globe作出改善，否则将面临竞争。

Zamora将杜特尔特之举称作“上天恩赐”，并指出中资企业不能单独在菲律宾经营，需要与一家本地企业合作。

菲律宾宪法规定外资在境内电信公司的持股比例不能超过40%，抑制了跨国公司对这个逾1亿人市场的投资兴趣。

PT&T在菲律宾证券交易所上市，为马尼拉和相邻省份的千家客户提供宽带服务。该股在2004年自愿停牌，但Zamora称该公司正努力恢复交易。

Zamora称，PT&T预计将在12月15日前和中星天通(ZhongXing TianTong Technology)就提供宽带服务签署协议，并希望外资合作伙伴提供专业技术、基建和资本，用于网络扩张和新的蜂窝网络服务。

PT&T高管称，公司还在与中国电信(0728.HK)和大唐电信(600198.SS)进行谈判。这些公司未立即回应置评请求。

“Zamora家族擅长与外资企业合作，已经组建了其他的合资公司。这种经验应当是他们的优势”，Better Broadband Alliance的主召集人Mary Grace Santos表示。

PT&T目前拥有宽带和蜂窝网络业务许可执照，使该公司易于开展这些服务。(完)