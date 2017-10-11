独家：全球监管机构接近就银行资本要求规定达成一致--消息

路透伦敦10月10日 - 银行业和监管机构消息人士周二表示，全球银行业监管机构接近就资本规定达成最终协议，欧洲和美国将在关键的症结点做出妥协。该规定旨在确保银行业者可承受金融动荡。

完成这些监管规定--即巴塞尔III，将标志着全球监管机构致力使银行业者建立更稳定根基长达近10年的努力告一段落。2007年至2009年爆发金融危机期间，许多银行都获得纳税人资金的救助。

由于各国政府更加侧重经济增长，并警惕更严格的资本要求对银行造成负担，现在已经浮现出监管疲劳，而难以达成巴塞尔III协议就是监管疲劳的体现。

对于银行业者可以在多大程度上采用自己的风险模型来计算他们的资本要求，欧洲和美国之前一直立场分歧。

巴塞尔一直试图设定一个“产出下限”，限制基于银行自身风险模型与根据监管机构更保守模型计算的资本要求之间的差距。

欧洲希望设定的最低标准是70%，美国却希望设为75%。消息人士说，现在看来，协议可能将门槛设定为72.5%。

他们还说，资本要求的改变将是一个长期的阶段性工作，意味着可能得耗时10年或更久才能完全实现。

消息人士说，任何协议都需经过巴塞尔监督机构批准，本周可能会有某种安排。

监督巴塞尔监管规定的委员会成员本周末将在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议。

“该委员会针对一妥协方案已取得进展--不过讨论尚在进行。这个方案将可避免影响过大，也能避免过度期太久，”一位监管方面的消息人士说。

消息人士说法国仍担心若是设定的门槛高于70%，法国银行业恐怕需大幅增加资本。(完)