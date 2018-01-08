独家：雷诺-日产-三菱联盟将建2亿美元基金瞄准初创公司--消息

路透巴黎1月5日 - 三位消息人士表示，雷诺-日产-三菱联盟将向新的移动科技基金投入2亿美元，此为主要汽车厂商透过自家的创投部门来投资初创公司，藉此来适应行业快速变迁的最新动作。

日产汽车董事长戈恩下周二在拉斯维加斯的CES科技产业展中将宣布成立该基金，雷诺(RENA.PA)、日产(7201.T)和三菱(7211.T)将分别出资40%、40%和20%。

“这将让我们在收购方面的动作要快于竞争，”三方联盟消息人士之一对路透表示。

雷诺-日产-三菱联盟发言人士Frederique Le Greves则未予置评。

传统以单独经营为基础的行业模式受到优步(Uber)等付费使用服务，以及拼车和共享平台的威胁；同时汽车行业朝向电动化和自动驾驶方向发展，更突显了该模式所面临的挑战。

谨慎的汽车制造商正在努力接受改变和新技术，一些高管只是才开始领悟这些变化和技术。为了加速这一进程，许多车企通过自己的企业风险投资(CVC)基金直接投资于新服务，并获得知识产权。

宝马(BMWG.DE)旗下设有5亿欧元(6亿美元)的iVentures基金，通过该基金收购了许多拼车服务、智能充电和自动驾驶软件公司。该基金是隶属于一家车企的规模最大的此类内部基金。

其他也日益活跃的汽车厂商基金包括，通用汽车(GM.N)下属2.4亿美元的GM Ventures，PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)旗下1亿欧元的投资部门。

从2008-09年金融危机以来，CVC基金在汽车厂商中已经变得更加普遍。他们使得车企能够规避其他形式下进行新投资所需的一些手续，能够更迅速地投资前景光明的初创企业。

雷诺-日产-三菱联盟将不必像现在这样，需要协商解决每项新的联合收购的所有权分割问题。

它标志着这几家车企朝着整合业务又迈出了一步，他们计划到2022年实现每年100亿欧元的协同效应。法国雷诺持有日产汽车43.4%的股权，日产汽车则握有三菱汽车的控制权。戈恩同时担任三家公司的董事长。

消息人士称，该基金在荷兰注册为合资公司，由前银行家Francois Dossa执掌；Dossa曾担任法国兴业银行(SOGN.PA)巴西业务主管，之后负责日产汽车的巴西业务。消息人士未谈及具体的投资计划。

尽管日产汽车雄心勃勃想要在2022年之前将全自动驾驶汽车推向市场，并推出无人驾驶出租车服务，但它基本上还是避开初创公司，更愿意与老牌企业合作，例如软件集团DeNA(2432.T)。

雷诺已经在这一领域作出多项投资，包括巴黎汽车共享平台Marcel与荷兰汽车智能充电技术公司Jedlix。雷诺旗下的RCI Bank & Services分支去年取得了共享出行服务提供商Karhoo的控制权，并计划在联合所有权框架下重新推出该业务。

消息人士透露，雷诺的多数或全部投资都将转入新联盟基金的资产组合中。(完)