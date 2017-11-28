独家：萨哈林1号项目石油产量增加 或影响俄罗斯执行减产协议

路透新德里/新加坡11月27日 - 知情消息人士称，俄罗斯萨哈林1号项目石油产出从1月开始将提高约四分之一，达到每日25-26万桶。这暗示俄罗斯可能难以遵从延长后的减产协议。

俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，讨论延长减产协议，或许将协议延至2018年末。

萨哈林1号项目目前日产量在20万桶左右。该项目在俄罗斯远东地区萨哈林岛沿海，由埃克森美孚(XOM.N)运营。

“从1月开始，萨哈林1号和俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)独立区块的少量产出总计将达到每日约25万桶，”其中一位消息人士称。

第二位消息人士称，3月当季的产量将增加至26万桶/日。第三位消息人士表示，产量将增加至超过25万桶/日。

由于此事的敏感性，消息人士都不希望具名。

“埃克森美孚正在根据其开发计划寻求批准增产，希望今年晚些时候获批，”第一位消息人士说。

同时该人士称，合资企业已经选择在前期增加生产，如果到时未获批准可能再减产，以维持年度平均产量不变。

“俄罗斯可能不得不削减其他油田的产量，来为萨哈林1号增产腾出空间。遵守减产协议以维持油价处于高位，符合俄罗斯的利益，”咨询公司Resource Economist原油和油品部门主管Ehsan Ul-Haq说。

埃克森美孚持有萨哈林1号项目的30%权益，日本Sodeco持有30%，印度ONGC Videsh持有20%，其余由俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)持有。

ONGC Videsh总经理未予置评，尚不能联系到埃克森美孚发表评论。(完)