独家：美对俄新制裁下 微软向数百家俄企的销售活动受到限制

路透莫斯科1月22日 - 微软(MSFT.O)在俄罗斯的两家官方分销商发出通知，在美国实施新制裁之后，这两家分销商已经对向200多家俄罗斯企业出售微软软件采取限制措施。

这些俄罗斯分销商的行动说明，11月28日所生效的更严格限制措施已经开始发挥威力。

新措施将能够提供给受制裁俄罗斯金融企业的贷款期限从30天缩减至14天，在美国制裁名单中的俄罗斯能源企业所能获得的贷款最长期限从90天减至60天。

此前，限制措施主要影响向俄企贷款的西方银行，但现在限定这么短的融资期限之后，向俄罗斯客户供应商品和服务的大批企业不禁担心，他们也有可能违反限制措施。

在俄罗斯，供应商在给买家开出商品和服务的发票后，通常需要几周甚至几个月才能收到款项。

据参与讨论的几位消息人士称，律师已经告诉一些西方公司，美国财政部理论上可能认为这实际上构成了违反制裁规定的融资。

微软的两家经销商之一--俄罗斯公司Merlion在给合作伙伴的通知中称，所有受到制裁的购买微软授权的客户必须严格在截止期限内付款，有些情况下甚至要提前付款。

路透目睹另一家经销商RRC的通知，当中称受制裁公司给微软的订单“受到严格的限制”。

Merlion和RRC称，新版美国制裁中的规定是造成额外限制的原因；针对俄罗斯参与乌克兰危机以及网络攻击等问题，美国的新版制裁在8月2日签署生效。

Merlion和RRC均未回应路透的提问。

微软在给路透的声明中称：“微软坚决承诺遵守法律法规，并在全球范围内取得有力进展，帮助确保合作伙伴同样遵守法规。”

美国财政部发言人请路透参看其公布的相关指导意见。

美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)的指导意见称，只要支付条款不超过规定的贷款期限，美国企业便可与制裁名单上的企业进行交易。(完)