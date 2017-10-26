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独家：沙特阿美明年将IPO 估值或逾2万亿美元--沙特王储
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2017年10月26日 / 上午9点08分 / 1 天内

独家：沙特阿美明年将IPO 估值或逾2万亿美元--沙特王储

1 分钟阅读

路透利雅得10月26日 - 沙特阿拉伯王储萨勒曼接受路透专访时称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美，Aramco)将按时程在明年进行首次公开发行(IPO)，估值可能超过2万亿美元。

明年出售约5%的沙特阿美股份，是沙特宏伟改革计划2030愿景(Vision 2030)的核心内容，这项由王储萨勒曼推动的计划将使沙特经济走向多元化，降低对石油的依赖。

“我们将在2018年进行...但挂牌上市(细节)仍在讨论之中，”萨勒曼周三接受路透专访时表示。“它会在2018年IPO。”专访内容周四发布。

萨勒曼不愿讨论IPO细节，沙特阿美IPO有可能成为史上最大，预计将集资多达1,000亿美元。

萨勒曼周三重申，沙特阿美的估值将大约在2万亿美元。

“我知道对这个议题有很多讨论，但到头来是投资人说了算。毫无疑问，全世界最大IPO必定会有很多谣言相随，”萨勒曼称。

“沙特阿美将在IPO当日证明自己。实际上，当我谈到估值时，我会说2万亿美元左右，但可能高于2万亿。”

当被问及与海湾石油输出国组织(OPEC)产油国卡塔尔的不和是否已经打击了投资者信心时，萨勒曼否认了这一政治僵局的影响。

萨勒曼在被问及沙特是否会支持将减产协议延长至2018年3月之后时回答说，“我们致力于与所有产油国，不管是OPEC还是非OPEC产油国合作，我们已达成一项伟大而且是历史性的协议...我们将支持任何稳定油市供需的做法。”

“我认为现在油市(消化了)页岩油供应，我们正在重新赢得市场份额。”(完)

编译 白云/蔡美珍/汪红英；审校 张明钧/高琦/孙茉莉

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