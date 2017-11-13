（更正）独家：商汤科技新一轮融资欲筹5亿美元 规模创行业纪录--消息

(更正11月6日发稿：因译文有误，内文第三段“分别筹募4.5亿美元”应为“另外筹募4.5亿美元”)

路透香港11月3日 - 消息人士表示，获得中国私募股权基金支持的香港初创企业商汤科技(SenseTime)，计划在新一轮融资中筹集约5亿美元，将创下人工智能(AI)行业历来规模最大的融资。

由于中国正在大力推动人工智能科技的发展，投资者对此一行业的兴趣升温，商汤科技与其他同业因而不虞资金来源。

路透本周稍早报导，商汤科技与其主要支持者中国鼎晖投资(CDH Investments)另外筹募4.5亿美元人工智能投资基金。目前中国政府不遗余力推动国内人工智能技术的发展，希望成为业界的领头羊。人工智能业已逐渐成为各行各业的宠儿。

以往专属专业研究领域的人工智能，现已吸引了从医疗保健到金融服务等领域公司的关注，他们希望利用算法梳理体量庞大的数据以识别出模式并解决问题。

未来这项技术将延伸至无人驾驶汽车和服务机器人。

消息人士说，最新一轮融资将使商汤科技估值达到约20亿美元。其中两位消息人士表示，融资已吸引到包括新加坡国有投资机构淡马锡控股在内的潜在投资者。

商汤科技在回覆路透记者请求置评的电邮中表示，本轮融资吸引了许多投资者兴趣，但其未再进一步阐述。淡马锡则不予置评。由于融资计划未公开，所以相关人士不愿具名。

商汤科技本周稍早称已展开C轮融资，预计在今年年底前结束。但公司方未再详述计划细节。

商汤科技提供的技术应用涵盖自动驾驶、人脸辨识以及视频分析等。该公司成立仅三年，包括中国公安部以及中国移动、海航集团、华为等行业巨头都是商汤的主要客户。

商汤科技在7月宣布完成了4.1亿美元的B轮融资，官方微博指出，包括鼎晖投资等近20家投资机构及产业战略投资者参与该次B轮融资。(完)