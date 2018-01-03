独家：若韩元继续升值 韩国将考虑措施刺激资本外流--消息（更新版）

（新增细节）

路透首尔1月3日 - 三位知情人士周三称，若韩元KRW=继续大幅升值，韩国将考虑采取措施刺激资本外流。此举或有助于依赖贸易的韩国应对韩元飙升对经济产生的影响。

这些消息人士称，一方面韩国外汇当局将继续进行操作来抑制韩元波动，而若韩元持续升值，外汇当局可能考虑采取措施刺激对外投资。

其中一位消息人士称，政府“可能考虑采取措施刺激外汇流出”。

企划财政部发言人未就此事作评。

韩国国内利率上升，出口强劲，加上美国对韩国外汇体制加强审查，都导致韩国这个亚洲第四大经济体更难遏制韩元涨势。

鼓励资本外流的举措可能会帮助决策者在无需直接干预汇市的情况下，减轻韩元的上行压力。干预汇市问题是韩美两国关系面临的一项挑战。

美国财政部在去年10月就主要贸易伙伴国外汇政策发表的报告中，把韩国同中国、日本和德国一起列入“观察名单”。

韩元升值使得韩国产商品对全球消费者而言变得更加昂贵，从而削弱韩国制造商的竞争力。

韩元兑美元周三交投于三年高位附近，2017年累计上涨13%，为13年来最大年度涨幅。

消息人士并未提供可能需要采取的措施细节，对于相关举措是否会包含类似2015年宣布的税收减免措施的问题，也未详述。

韩国央行的数据显示，截至2017年10月，韩国经常帐收支已经连续68个月实现盈余。(完)