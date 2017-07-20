独家：美国、墨西哥和加拿大同意进行快节奏NAFTA谈判--消息

路透墨西哥城/渥太华7月19日 - 消息人士表示，美国、墨西哥和加拿大官员已经就重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)的紧凑时间表达成一致，旨在明年年初完成谈判，避开墨西哥2018年总统大选。

两位墨西哥官员透露，根据计划，将举行七轮磋商，每隔三周举行一次。这两位官员拒绝署名，因问题敏感。

一位墨西哥官员称这是一份“非常紧凑的日程”，消息人士称这么做的目标是在大选造势活动全面展开之前完成谈判。

谈判代表们担心，由于美国总统特朗普不断抨击墨西哥，以及墨西哥左翼政党民族复兴运动组织(National Regeneration Movement)候选人Andres Manuel Lopez Obrador在关于明年大选的一些早期民调中领先，NAFTA谈判在墨西哥可能成为政治攻击目标。

美国贸易代表莱特希泽周三表示，第一轮谈判将于8月16-20日在华盛顿举行。

墨西哥一位消息人士称，谈判将轮流在三国举行，第二轮安排在墨西哥。不过美国贸易代表一发言人说，美加墨三国就协商的次数以及开会频率尚未完全达成一致。

根据一位知悉内情的加拿大消息人士说，美方提出了这个“令人吃惊”的日程表，但无法证实各方是否均已同意这一日程表。

美国政府官员表示，墨西哥要求谈判能够在墨国总统大选升温前，于年底之前结束。

莱特希泽曾表示，希望到年底时完成谈判工作，但他也指出不会给谈判设定最后期限。而负责西半球事务的美国助理贸易代表John Melle，将领导美方进行NAFTA的日常谈判。

莱特希泽6月时曾说，在年底之前完成谈判是“非常、非常紧凑的时间框架，我们不会为了省时间而达成坏协议。”(完)