独家：斯里兰卡拒绝中国企业想在当地炼油并售油的要求

路透科伦坡10月4日 - 斯里兰卡否决了中国企业竞标修建该国最大炼油厂以在当地售油的提案，因担心主导市场的国内企业受到威胁。斯里兰卡的市场规模较小但正在成长中。

中国对斯里兰卡南部城镇汉班托塔的投资已然招来争议，这一否决是有关争议的最新表现。汉班托塔靠近一条重要的航运路线，中国控制了此处海港，计划为中国企业修建一个工业区，以及一座造价30亿美元、年产量约为500万吨的炼油厂。

中国石油集团旗下的中国寰球工程公司和民营企业山东东明石化集团联合对汉班托塔港附近的炼厂项目进行了投标。

斯里兰卡政府发言人Rajitha Senaratne称，中国企业要求标的炼厂生产的所有油品都在本地市场上销售，但之前说的是用于出口。

“中国公司请求获准(供应本地市场)，但我们没有给他们许可。如果他们想在本地进行销售，就要参与本地供应商的竞标，”他对路透表示。

另一位政府官员称，斯里兰卡不想把本地燃油市场的掌控权交到中国公司手中。这名官员因未获授权对媒体置评而不愿具名。

“我们已经要求中国公司，若希望在本地市场出售产品，就要跟现有的供应商合作，”这名官员表示。“我们不希望因为放进了其他竞争者，而让我们的企业受损。”

希望进入当地市场的两家中资公司未回应路透的置评请求。(完)