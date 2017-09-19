独家：英国脱欧第一波冲击将使10,000个金融岗位受影响--路透调查

路透伦敦9月18日 - 路透对拥有大量国际金融业务员工的企业调查显示，如果英国未获得欧洲单一市场的准入，那么未来几年迁离英国或转去海外创立的金融工作岗位将约有10,000个。

调查显示，到目前为止法兰克福是最热门的新职位落脚点，将排在第二的巴黎远远甩在后面。

这是首份对金融企业在英国硬退欧情形下他们计划的具体细节的综合公开调查。受访企业共有123家，包括英国最大的银行、保险公司、资产管理公司、私募股权公司和交易所。

调查在8月21日-9月15日期间进行，企业意见是通过电子邮件及电话访问征集的。7月14日各企业按要求向英国央行提交了为退欧做准备的详细计划。英国央行未对调查结果置评。

接近一半的受访企业对路透称，因为英国退欧，他们将必须调走员工或重组业务。另有三分之一表示不会受影响，余下企业则称仍在制定计划或拒绝置评。

将被转移或在海外新设的工作岗位数量是基于39家公司给出的回复估算得出的，这些公司的员工总数至少有35万人。英国金融业就业人数约为110万人。

调查结果显示，英国退欧导致的第一波岗位流失可能处于行业游说团体和企业预计区间的低端，这意味着伦敦将保住欧洲最大金融中心的地位，至少短期内如此。

不过，多数受访者表示，更大规模的岗位流失将可能在十年或更长时间内出现。

“如果发生，也不会是一次大爆炸，”参与调查的一家欧洲大型银行的高管称，“工作岗位将会在数年内从伦敦缓慢流出。”

调查还表明，一些金融机构可能会推迟决策，寄望正在布鲁塞尔进行的谈判能够协商成功软退欧。英国央行总裁卡尼已经特别对企业提出警告不要持这种态度，称应该现在就开始规划。

“他们希望将有一种对双方而言都简便的方法来处理欧盟-英国跨境金融服务，”普华永道(罗兵咸永道)金融服务的脱欧全球主管Andrew Gray表示。

“所以，金融机构觉得很难制定精确的计划。”

伦敦做为欧洲首要金融中心的前途，是英国退欧谈判的最主要议题之一，因为金融业是英国企业税收的最大来源。

**银行业务受创最深**

调查中路透接触了英国158家规模最大、最为深耕国际业务的金融业者，除了35家外，其余均有做答覆。

这其中包括20家投资银行，根据汤森路透数据，它们是2016年在欧洲、中东和非洲投行业务中赚取费用最高的20家投行。

然而许多接受调查者仅回答了部分问题；还有部分受访者要求匿名，且要求提供的资料仅能用于合计数据。

提供员工数的75家机构，其员工总数为484,578人，多数从事国际金融业务。

提供英退后人员安排计划信息的有39位，他们所在的公司中，很多都可能会因英国丧失欧盟金融“护照”而受到影响。英国是他们向整个欧盟销售服务的基地。

调查显示将有9,777个金融业岗位受到影响。受访的高管称，其中的多数会从英国转移，有些则是欧洲的新增岗位，从而导致了一段时间的重复。

调查显示，保险公司表示他们计划向海外转移或创造约98个岗位，资产管理部门称计划向海外转移或创造311个就业岗位。

美国和英国的银行受到的影响将最大，因为他们之中有许多把伦敦当成欧盟投行业务基地。2008年全球金融危机以来，伦敦的重要性增强，银行在此期间努力把他们的国际结构简化到几个主要枢纽。

调查显示，西班牙、意大利和荷兰银行受到的影响较小，因为他们没有以伦敦为枢纽，也不那么侧重于投行业务。

根据这项调查，像野村、大和证券及三井住友金融集团等日本借贷企业，则计划在法兰克福设立子公司。一位要求匿名的受访者表示计划转移约100个岗位。

伦敦两大投行美国银行(BAC.N)和瑞士信贷(CSGN.S)不愿透露有多少岗位将受影响。不过美国银行表示，如果是硬退欧，该行将选择都柏林为其欧盟中心。

金融业大多数青睐法兰克福，要在此配置5,470个职位，其中德意志银行预计将迁来最多4,000个。

巴黎则以配置1,800个职位位列第二，其中汇丰(HSBA.L)计划将1,000个岗位配置在此。

**真正的影响**

驻伦敦的高管称，退欧真正的影响需要10年、甚至20年才见真章，因为多数企业都在实施分两个阶段的应变计划。

为了确保重新取得牌照和基础设施到位，第一阶段将仅牵涉到相对较少的人数。接下来就需要长期思维，考量企业想形塑什么样的欧洲业务。

最终影响究竟是如何，还要看英国退欧协议细节、欧洲经济增长情况，以及法兰克福和都柏林是否能成功地取代伦敦。

先前在退欧艰困假设情景下的就业岗位流失预估，有Bruegel研究团队2月时估算的30,000个，到Oliver Wyman 10月时推估的多达75,000个，以及伦敦证交所(LSE)执行长Xavier Rolet在1月时预估的232,000个。

根据该报告的作者Dirk Schoenmaker，Bruegel的预估期间是从3月正式启动退欧程序开始的三年。

Oliver Wyman的预测是直至2022年。

LSE的预测是则是直至2024年。

一些从政者、金融家和学者称，银行业人士夸大了退欧对经济的威胁。

和一年前相比，有数家银行已大幅缩减其预估。

以摩根大通为例，目前计划迁移的工作岗位少于1,000个，在退欧公投前，该行曾表示约有4,000个工作岗位可能有风险。(完)