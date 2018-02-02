《独家》特斯拉纯电动半挂卡车上路前的第一步：合建充电终端

路透西雅图2月2日 - 对于要如何让纯电动半挂卡车从样车到能真正在路上行驶，特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长伊隆-马斯克(Elon Musk)所言甚少。

但路透了解到，特斯拉正与百威英博 (ABI.BR)、百事可乐(PepsiCo) (PEP.O)和联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)合作，在他们的场所内建造现场充电终端，这是特斯拉为明年推出电动卡车努力的一部分。

据上述公司称，与特斯拉的合作事宜之前未曾披露过，而且合作细节尚有待敲定，但会包括特斯拉的设计和工程。他们不愿透露如果有建造成本，特斯拉将会承担多少比例，以及特斯拉是否会得到补偿等。

这些公司是已经预先订购特斯拉全电动半挂卡车的九家公司之一。

围绕特斯拉能否兑现激进时间表的质疑声音此起彼伏。而这一合作消息无疑表明，企业客户是认真对待特斯拉这项努力的，而且特斯拉也正在寻求解决最大障碍之一：动力持久问题。

路透接洽的这些公司表示，第一步是在他们的场所内安装充电设备。并称半挂卡车的驾驶将仅限于能够在电池用完之前及时返回本部的路线。

已预订100辆特斯拉卡车的百事可乐表示，最终可能设法与其他公司共享这些设施并分摊成本。百事高管Mike O‘Connell称，公司与特斯拉已多次开会讨论充电事宜。

“公司内部在能源和工程方面能够做许多事情...当然，特斯拉也在能源和充电方面提供了大量的专业意见，”O‘Connell说。他是百事旗下快餐食品部门Frito-Lay North Americ高级总监。

此外，据一些客户和运输行业高管称，在对一个传统卡车停车场的高科技改造中，特斯拉正在推进自己的充电桩计划，为前来的卡车提供电力。

特斯拉在全球已经有超过1,100个“超级充电”桩在为该公司的乘用车充电。马斯克公开表示过，将为重型卡车做类似的事情，建立一个太阳能“大型充电”网络，可以在30分钟内迅速为一个Semi电池充足电。

特斯拉发言人证实，该公司正在与一些大客户密切合作，建设Semi充电桩。她没有对这些安排给予进一步评论，也未述及公司的卡车充电终端计划。(完)