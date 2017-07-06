独家：中国富商肖建华麾下的明天控股将出售数十亿美元资产--消息

路透香港7月5日 - 三位知情消息人士对路透表示，失踪的中国富商肖建华旗下的金融帝国要出售其数十亿美元的投资，其中包括在华夏人寿、新华信托、潍坊银行和包商银行的持股。

肖建华是“明天系”控制人，他于今年稍早消失，去向不明。

两位知情消息人士称，肖建华旗下的明天控股被施压缩减庞大的资产组合，其中包括在国内逾30家金融机构的持股。

消息人士称，这是中国全力管控金融服务公司风险行为的一部分。由于出售计划未公开，这三位消息人士要求匿名。

其中两位消息人士称，明天控股已成立了一个内部团队来处理此次出售事宜，出售资产包括华夏人寿、新华信托、潍坊银行以及包商银行的股权。待出售股权的比例较大，但具体份额尚未透露，也不清楚明天控股是否直接控制上述公司。

消息人士称，目前没有委托外部咨询公司，亦未透露上述资产分别估价多少。

“出售过程尚处于初期，正在与部分大型保险公司以及私募股权公司进行非正式接触，”知悉计划的第四位消息人士说道。

据一位直接知悉情况的消息人士，肖建华的妻子周虹文目前在掌管业务，但尚不清楚她在多大程度上参与了出售资产这一决定，亦不清楚她是否会在出售过程中密切参与。

明天控股及四家下属公司均未回复要求置评的电话、电邮及短信。中国保监会和银监会对置评请求也未予回复。（完）