独家：特朗普称俄罗斯正帮助朝鲜逃避制裁

路透华盛顿1月17日 - 美国总统特朗普周三表示，俄罗斯一直在帮助朝鲜逃避国际制裁，平壤方面正在“日益接近”有能力发射可到达美国的远程导弹。

“在朝鲜问题上，俄罗斯根本没有在帮助我们，”特朗普在白宫椭圆形办公室接受路透采访时表示，“俄罗斯正在削弱中国对于我们的帮助，换句话说，弥补了中国(与朝鲜贸易转冷而)留下的空缺。”

中俄两国都在联合国安理会去年实施的对朝制裁决议上签了字。俄罗斯驻美国大使馆没有就特朗普的言论立即发表评论。

对特朗普的采访持续了53分钟，期间他并表示，正在考虑一项数额巨大的“罚款”，作为对中国侵犯知识产权调查的一部分；他已对参议院负责移民问题磋商的民主党人士完全失去信心；此外他还拒绝对有关他在白宫一次会议上使用“烂国家(shithole countries)”这一措辞的各种互相矛盾的报导作出解释，这一措辞招致国际社会的抗议。

今年以来，朝鲜一直是特朗普面对的主要国际挑战，因此特朗普质疑与金正恩展开谈判是否有用。过去他曾表示，不排除与金正恩直接对话。

“我愿意坐下来谈，但我不确定这样能否解决问题，”他说，并指出前几任总统与朝鲜的协商未能令其遏制核武与导弹计划。

特朗普指责三位前任总统克林顿、小布什和奥巴马未能解决危机，并表示他具有解决该问题的敏锐心智。他的医生在一天前刚刚对他的认知测试打出了“完美”的评价。

“我想他们都认识到，必须把这个问题留给一位在测试中得到最高分的总统，”他说。

在被问及是否与金正恩进行过任何沟通时，特朗普未予作答。此前他与金正恩的公开骂战和相互威胁加剧了朝鲜半岛的紧张形势。

特朗普称，他希望与朝鲜之间的僵局能够“以和平方式解决，但很可能无法做到。”

特朗普对中国限制对朝鲜供油与供煤的努力表示赞许，但表示北京当局在箝制朝鲜方面能做得更多。

**日益接近**

不过特朗普表示，俄罗斯似乎填补了中国留下的缺口。

特朗普一再怪罪美国对2016总统大选“通俄门”的调查，认为调查阻碍了美俄关系的改善。

“他能做的事情有很多，”特朗普提及俄罗斯总统普京时如此表示，“但可惜我们与俄罗斯的关系没那么好，在某些情况下，可能中国收回了，但俄国却给出了。因此最后结果没有预期那么好。”

特朗普表示，朝鲜制造射程至美国本土导弹的能力正在稳定进步中。

“他们虽然还没成功，但已经接近了。而且是日益接近，”特朗普表示。

对于美国是否一直在考虑先发制人进行有限度的攻击，向朝鲜展现美国是当真的，特朗普不愿正面回应。

“我们正在打一场非常艰困的牌局，没有人会想亮出手上的底牌，”他表示。(完)