独家：特朗普强硬对待移民问题 反对危及边境安全的两党计划

路透华盛顿1月17日 - 美国总统特朗普周三在移民问题上与保守派共和党人士保持坚定的一致路线，他批评一项提议中的两党协议对美国边境安全而言“很糟糕”，在合法移民体系改革方面“非常、非常软弱无力”。

特朗普称，参议院的这项提议远未达到大多数共和党人期望的程度。该提议旨在回应民主党所要求的保护那些在孩童时期非法进入美国、被称为“追梦人”的年轻成年人。

“这与我的竞选倡议相反，”特朗普接受路透专访时说。

有媒体报导，特朗普上周四在白宫与议员的一次闭门会议中质疑美国接收非洲和海地移民的价值，并在提到这些国家时直呼它们是“烂国”。报导出炉后，特朗普遭到了国际舆论的谴责。

特朗普否认用过那个词。他在周三接受路透访问时没有说他当时到底用了什么措辞。

“我不会再提我说过什么。但我要告诉你们，那是场棘手的会议，”特朗普说。

很多民主党人士曾表示过，在未就移民问题达成协议的情况下，他们将不会给维持联邦政府运转的支出法案投赞同票。共和党人将至少需要一些民主党人的票，才能在参院通过支出延期议案。

特朗普称，他认为仍有可能就移民问题达成协议。但“时间所剩不多了”。

民主党人士称，所协商的计划提出了特朗普优先事项的解决办法，包括新增27亿美元边境安全资金。

“总统不能看似同意了，又往停摆的路上走，停摆的话将完全是他的责任，”参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)在致路透的邮件声明中称。

特朗普表示，联邦政府停摆“周末可能发生”，并坚称如果政府停摆应归咎于民主党，尽管共和党控制着国会两院和白宫。

白宫曾称其支持在周五的最后期限之前达成一个短期拨款计划，以防止政府关门。(完)