独家：特朗普称他没有责备其子与俄罗斯律师会面（更新版）

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路透华盛顿7月12日 - 美国总统特朗普周三称，他并没有因其子小特朗普在2016年美国大选期间与一位俄罗斯律师会面而责备他儿子，他自己几天前才获悉此事。

特朗普被问及是否知道其子在去年6月与俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya会面时，特朗普回答说：“不，我并不知情，我是在几天前才听说这件事。”

根据小特朗普周二公开的邮件内容，他去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。

特朗普坐在总统办公室的桌子后面说，他并没有因为此次会面而责备他儿子。

“我认为许多人都会进行那样的会面，”特朗普说。

这些电邮是最确凿的证据，表明特朗普竞选团队官员欢迎俄罗斯提供帮助以赢得2016年的大选。“通俄门”事件让特朗普的总统职位笼罩疑云，并促使美国司法部和国会展开调查。

小特朗普周二在接受Fox News访问时说，“如今回顾起来，我可能会以略为不同的方式来处理那些事。”

**信任普京？**

特朗普在周三的专访中还表示，他曾直接问过俄罗斯总统普京，他是否牵涉美国情报机构所说的俄罗斯干预美国大选，普京断然否认。

特朗普称，上周五他与普京在德国会晤的两个多小时中，最初的20或25分钟谈论的都是干预大选这一主题。

“我问，你干预美国大选了吗？他说没有，我没干预，绝对没有。然后我以一种完全不同的方式问了第二次。他还是说绝对没有，”特朗普称。

当记者问特朗普他是否相信普京这番话时，特朗普停顿了一下。

“你听我说，有事情发生了，那我们必须得弄明白到底发生了什么，因为我们不容许在选举过程中出现像那样的事情。所以出了事情，那我们就必须得弄清楚发生了什么，”特朗普说。

关于普京，特朗普补充说道：“确实有人说过，他如果真的做了这回事，你也发现不了。这一点非常耐人寻味。”

虽然美国情报机构、甚至特朗普的内阁官员都曾说俄国干预了大选，但特朗普对此一直闪烁其词，时不时地暗示可能有涉及其他人。

关于特朗普觉得他是否可相信普京的问题，他给出了模棱两可的回答。特朗普说，普京和中国国家主席习近平都在为本国谋求利益，正像他本人为美国谋求利益。

“我不会随便相信别人。但他是俄罗斯的领导人。俄罗斯是全球第二核大国。而我是美国的领导人。我爱我的国家。他爱他的国家，”特朗普说。

特朗普照旧表示，他的竞选团队与俄罗斯之间不存在勾结。

“根本没有什么协作。这是我听到过的最愚蠢的事，”他说。

特朗普表示，民主党利用这种指控为11月希拉里的败选开脱。他说：“尽管民主党耍尽花招，但白宫仍运作得十分完美。”

特朗普表示，虽然他和普京在叙利亚问题上能达成停火协议，但他们在其他问题上存在利益冲突。特朗普说，他的加强军备以及能源增产计划是与普京直接针锋相对的，俄罗斯这个国家依赖于能源出口。

他们之间的矛盾使他怀疑，普京去年是否像很多新闻报导所说的那样真的支持了他。

“这真的是我很想问普京的一个问题：你真的支持我吗？”(完)