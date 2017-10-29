独家：随特朗普访华的企业代表团将以能源及大宗商品业者为主

路透北京10月27日 - 据路透看到的一份初步名单，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。

资料图片：2012年9月，北京，工作人员在中美高官举行联合记者会前摆放中美两国国旗。REUTERS/Feng Li

知名科技与金融企业大多缺席，反映出华盛顿在促使中国开放这些产业方面进展缓慢。

美国商务部长罗斯将率领由29家企业高管组成的商贸代表团11月8日开始访问中国。他说，他们将期望达成“直接成果”和“具体协议”。

但他周三承认，市场准入、知识产权和关税都是比较复杂的问题，需要较长的时间磋商。

通用电气(GE)(GE.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)和波音(Boeing)(BA.N)等大型工业企业都在上述名单之中。

据所涉及企业的多名消息人士，名单中各家企业的高管是否最终全部参与这次访华，可能取决于正在洽商的协议及交易能否及时达成。

这次将随特朗普访华的科技企业没几家，其中包括全球营收约半数来自中国的高通(QCOM.O)。高通在中国面临一系列棘手的法律问题，包括与苹果(AAPL.O)之间的诉讼。另外，中国政府正在审查高通与恩智浦半导体(NXP)(NXPI.O)之间的380亿美元合并案。高通表示，执行长Steve Mollenkopf计划参加出访。

一名行业消息人士告诉路透，科技企业不愿意随同访华，原因在于中国存在市场准入问题、特朗普政府的不可预测性以及美国援引“301条款”对中国发起贸易调查，针对中国涉嫌侵犯美国知识产权。

“(这些)问题对于科技企业来说极其敏感，”美国商界的另一名消息人士表示。

“极少有企业愿意抛头露面并给人以当面抱怨的印象，而相信这届美国政府能在此类问题上做些有益工作的企业就更少了，”他说。

特别让外国科技企业感到不快的是，中国出台了一系列新的国家安全与网络安全法规，要求企业把关键数据存储在中国境内，并需要通过安全审查。企业认为，这可能使商业秘密面临风险。

**特朗普预计不会在市场准入问题上强力施压**

美国产业消息人士称，已有多年没有大型企业代表团随同美国总统出访中国。

据几名消息人士，组织一个企业代表团随特朗普访华的呼声源自基于中国市场的美国商界，他们认为，德国、法国和英国都积极在中国为本国企业站台，美国也应该不遑多让。

据消息人士，特朗普经常提及美国与中国之间的巨大贸易逆差，将之作为华盛顿应该采取更多保护主义措施的理由之一，所以他本人就是组织这次访华企业代表团的很好卖点。

然而，一些贸易分析师表示，中国在安抚特朗普对于贸易问题的冲动态度方面做得不错。这些分析师担心，美国政府在特朗普本次访华期间将会愿意掩盖市场准入问题，把焦点放在说服北京对朝鲜采取行动，帮助阻止其核武与导弹开发计划。

中国美国商会主席William Zarit对路透表示，他预期特朗普这次访华不会在市场准入问题上多花力气。

“不幸的是，我认为中方在感觉到疼之前不会开始作出反应，”Zarit表示，“我们都想知道这将意味着什么。”

华盛顿智库战略与国际研究中心的Scott Kennedy表示，北京方面“采用奉承领导人、拉拢他(特朗普)的家人、象征性的让步、调整在制裁朝鲜问题上的配合程度，以及威胁报复美国单边行动等做法”，已经转移了美国对商贸问题的注意力。

**美国天然气出口**

农业企业与能源公司在这次企业代表团名单中占主导。其中包括全球最大的谷物公司之一Archer Daniels Midland Co (ADM)(ADM.N)，以及化学品与农业企业陶氏杜邦(DowDuPont)(DWDP.N)。

其中有10家企业涉足天然气或其他能源领域。这凸显美国向海外出售更多过剩天然气的打算。美国页岩革命加剧了全球液化天然气(LNG)过剩。

波音对路透表示，尚未计划派员出访，但情况可能有变化。

率领企业访华代表团的美国商务部，尚未公布自己的企业名单。(完)