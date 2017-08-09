独家：英国银行业者复兴计划因美国司法部相关工作推迟而遇阻

路透伦敦8月8日 - 英国三家大银行的执行长表示，美国司法部的法律和调查工作延迟，给他们在全球金融崩溃及出现其他问题后的自我恢复努力造成障碍。

与全球竞争对手一样，英国大银行也在支付罚金、和解费用以及重组成本方面花费了数以十亿计美元，以应对2008年危机带来的法律和财务影响。

对巴克莱(BARC.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和渣打银行(STAN.L)来说，由于特朗普出任总统以来司法部关键职位的任命被推迟，他们对今年可以解决美国诉案的希望蒙上了阴影。

美国司法部发言人拒绝置评。

分析师指出，美国当局的调查之广给银行带来了各种问题，包括股价下滑，为因应潜在罚款而拨备数十亿美元资金，以及英国央行压力测试中的各种问题。

巴克莱(BARC.L)被美国司法部起诉在金融危机爆发前夕不当销售抵押支持证券(MBS)，苏格兰皇家银行(RBS.L)亦因类似的指控而被调查。

渣打银行也正在接受调查，看它是否在2007年之后继续违反伊朗相关制裁规定，因为这么做违反渣打与美国司法部之间延期起诉协议；该协议涵盖2007年之前的违反制裁规定活动。

有关银行的高层表示，在特朗普去年11月赢得大选之后，美国的这些银行相关案件的进展便放慢了，因为司法部的一些关键职位空缺没有补上。

在找人接替司法部和其他部门的几百个高级职位空缺的事情上，特朗普政府进展得并不顺利。

上个月特朗普在推特上数次发文批评司法部长塞申斯(Jeff Sessions)“弱爆了”之后，对于司法部高层的疑虑就变得更大了。(完)