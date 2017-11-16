独家：英国与加拿大结盟 联手推动全球燃煤退场

路透德国波昂11月16日 - 根据路透记者看到的信函，英国与加拿大将于周四的联合国气候会议中，敦促与会各国加入他们的全球性结盟，逐步淘汰燃煤；而美国在同一活动中游说支持燃煤。

英国与加拿大这个名为“Powering Past Coal”的联盟将于波昂推出，成员还包括马绍尔群岛；而之前几天，特朗普政府进行了一场支持煤的报告，与多国部长的意见都不一致，后者希望将会谈焦点放在更清洁的能源资源。

熟知内情的消息人士对路透表示，这项协定料将至少吸引另外九个国家的参与。

墨西哥、法国、芬兰、新西兰、意大利以及一个非洲国家，周四料将签署协定，另外也将有至少20个实体加入，其中包括美国与加拿大的省份与企业。

“加入Powering Past Coal是将这些国家的倡议以及次国家层面和民间部门行动整合到一起的机会，”这封致大约100位与会部长的信函称。

这封信函由英国气候变化兼工业部长Claire Perry、加拿大环境和气候变化部长Catherine McKenna以及马绍尔群岛的外交和贸易部长John Silk签署。

“我们将强烈敦促你们签署或支持Power Past Coal全球联盟宣言，”他们说。

信函还称，该联盟将竭力在2018年召开下次联合国气候大会时使伙伴国达到50个。(完)