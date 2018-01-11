独家：一家不受监管的英国公司受到亚洲投资人的青睐

路透伦敦/阿布扎比1月10日 - Financial.org是一家英国公司，标榜着从事教育事业，同时也是一级方程式赛车(Formula One)其中一队的赞助商，该公司正为亚洲投资人管理着数以十万计的美元资产，尽管根据17名通过该公司投资的人士表示，其并未取得从事金融交易的执照。

这17名人士分别来自中国、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南以及阿联酋，他们向路透表示，他们已经分别将3,000美元至40万美元不等的资金交给Financial.org投资。

“我的投资已经倍增，”马来西亚前建筑工人Azmi Tumpang表示，他是在11月底时于阿布扎比大奖赛间隙参加Financial.org举办的盛大晚宴时表示的。

多数人表示，其资金一直投资于美国蓝筹股并且获利。路透无法确认股票交易是否确实发生。

英国金融行为监管局(FCA)授权和监管的代客买卖股票或债券的公开名单上并没有Financial.org。在英国，未经监管机构许可提供投资服务属于刑事犯罪。

在伦敦金丝雀码头拥有办公室的Financial.org对其是否作为投资公司运营不予置评。

文件显示，该公司两年前在英国官方注册机构登记为一家房地产公司。英国公司注册机构Companies House称，准备1月23日将该公司除名，因其从未提交账户资料。如果一家公司被除名，就无法继续合法交易，其资产将转移至政府。

按照法律，如果英国注册的公司要代客户经营诸如股票、债券等证券业务，必须得到FCA的许可并接受其监管，即便这些客户在英国之外。FCA规定，委托人和代理人对此都要予以遵守。

FCA拒绝就Financial.org是否存在非法经营一事置评。

FCA曾对通过未经该监管机构许可的公司进行投资发出过警告，因对这些公司的业务没有进行独立核查。其表示，在上财年已经收到逾8,000起无授权经营的报告案例。

Financial.org在官网主页自称是一家教育平台，提供“金融知识和技巧”。“我们不经营证券，也不获得任何来源于金融产品和服务提供商的金融收益，”该公司称。

不过在网站的其它地方，该公司还声称其“帮助成员管理和监督他们的投资”以及“向自管投资者提供经纪服务。”(完)