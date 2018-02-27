独家：美国CFIUS讨论博通拟收购高通案 检视其国安风险--消息

路透华盛顿2月26日 - 据三名消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)已经开始检视芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)收购美国同业高通(QCOM.O)的计划。该委员会有权阻止可能危及美国国家安全的并购。

一名消息人士称，CFIUS一直在和本收购案的至少其中一家公司接触。据两位消息人士称，CFIUS上月与这家公司讨论了两大半导体公司可能合并的问题。

根据路透看到的一封信件，共和党在参议院的二号人物参议员科尔宁(John Cornyn)周一敦促美国财长努钦，让CFIUS在3月6日一场股东关键投票之前正式审查该交易。

CFIUS在并购交易之前涉入的情况非常少见，这暗示博通拟在交易完成前将总部迁入美国的计划，可能不足以规避对该交易成败具有重大影响的国家安全审查。

CFIUS当前的部分顾虑可能是，博通未能与高通达成协议，已通过向高通11人董事会提交六名博通提名人名单而进行本质上的敌意收购。Cornyn信中也提及了这样的顾虑。

如果这六人在3月6日获选，那么投票将使博通提名人获得高通控制权。这将发生在CFIUS评估或反垄断评估完成之前。

“我敦促CFIUS立即评估博通获得高通董事会控制权的提议，并在3月6日高通召开会议以解决可能被认定涉及国家安全的疑虑之前采取行动，”Cornyn在写给努钦的信函中表示，路透见到了该信函的复印件。

CFIUS发言人未予置评。记者未能立即联络到Cornyn的代表置评。(完)