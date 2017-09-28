独家：美国叫车服务公司Lyft接近选定顾问公司安排IPO事宜

路透旧金山9月28日 - 知情人士透露，美国叫车服务公司Lyft Inc接近聘请顾问公司安排首次公开发行(IPO)事宜，这家美国第二大叫车服务公司上市之路迈出坚实的第一步。

Lyft准备IPO之际，其更大的竞争对手--优步(Uber Technologies Inc)--正在力图摆脱一系列丑闻的影响。8月优步的新任执行长Dara Khosrowshahi为公司设定了一个初步的上市时间表：18-36个月内完成上市。

完成IPO之后Lyft便可引入传统的私募投资之外的投资者。据路透报导，本月这家总部位于旧金山的公司与谷歌母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)洽商了投资事宜。

消息人士本周表示，IPO顾问公司将帮助Lyft的管理层挑选承销商并规划售股事宜，IPO最早可能会在明年。由于决策的保密性，消息人士不愿具名。消息人士还表示，上述计划中的时间表可能会有变化。

消息人士称，Lyft已完成了对IPO顾问公司的遴选工作，预计将很快作出决定。

Lyft未予置评。

大型投行面临着有关他们是否应承销Lyft IPO的两难境地，因其中许多投行，比如高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)，都是Lyft主要竞争对手优步的贷款银行。若某家银行与Lyft发生联系，那它可能发现自己将无法参与优步即将进行的规模更大的IPO。

与优步一样，Lyft提供可使乘客通过智能手机叫车的移动应用。该公司于2012年由科技创业者John Zimmer和Logan Green创立，晚于优步三年。

4月时在最新的筹资活动上Lyft估价75亿美元，当时该公司从私募股权投资公司KKR & Co LP (KKR.N)等投资人处筹得6亿美元资金。一年多之前在通用汽车(GM.N) 参与的一次筹资活动中，Lyft估价为55亿美元。(完)