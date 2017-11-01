独家：美国寻求与朝鲜进行直接外交接触 尽管特朗普不屑一顾

路透华盛顿10月31日 - 美国国务院一名高级官员周二表示，美国正私下与朝鲜(北韩)进行直接外交接触，尽管美国总统特朗普曾公开宣称，此类会谈是浪费时间。

这名官员称，美国谈判代表Joseph Yun已经与朝鲜驻联合国代表团进行过接触；而特朗普与朝鲜领导人金正恩之间的口水战令外界担心可能爆发军事冲突。

美国国务卿蒂勒森10月17日说，他将“继续进行外交努力...直到投下第一颗炸弹”。上述官员的言论清楚地显示出，美国直接讨论了释放被被扣美国公民以外的议题。尽管特朗普直白地说与朝鲜直接对话没有意义。

不过，没有迹象显示幕后的沟通帮助改善了美朝关系。此前，美国大学生Otto Warmbier在6月被朝鲜释放返国后仅数日就去世，还有朝鲜屡屡核试和发射导弹，均令美国相当恼怒。

虽然特朗普不屑一顾，朝鲜核武计划取得进展，且一些美国及韩国官员暗示Joseph Yun与朝鲜的互动受到一些箝制，但美朝双方悄然进行接触的消息还是被透露出来。

“根本没有限制...”这位美国国务院高官称。

该官员表示，Joseph Yun向与其对话的朝鲜人员提出的要点之一，就是“停止试验”核弹和导弹。

美国民主党参议员周二提出一项议案，称该议案将阻止特朗普独自发动对朝鲜的首次核打击，在特朗普还有几天就要以总统身份首次访问亚洲时突显了该问题。(完)