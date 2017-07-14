独家：美国准备因朝鲜问题再行制裁中国企业与小型银行--官员

路透华盛顿7月13日 - 两名美国高级官员表示，由于对中国抑制朝鲜方面一直没有更多作为感到失望，特朗普政府可能会在几周之内，对与朝鲜有业务往来的中国小型银行与其他企业实施新的制裁。

其中一名官员表示，美国的初步举措是打击被视为“较容易处理”的中国实体，包括较小型金融机构，以及与朝鲜核子与导弹计划有关连的“空壳”公司。不过这名官员不愿透露这些企业的名称。

这名官员表示，美国将暂时不会处理中国较大型的银行。

政府消息人士对路透表示，美国采取行动的时机与规模，将取决于美中双方官员周三进行高层级经济对话时，中方对美方要求对朝鲜采行更严厉举措的压力会如何回应。

美国总统特朗普及其高级助手已暗示，在朝鲜问题上对中国越发失去耐心，尤其是自朝鲜上周试射其首枚洲际弹道导弹以来；专家称朝鲜导弹的射程首次覆盖了整个阿拉斯加。

美国官员也警告称，中国或将面临美国在贸易和经济方面的压力，除非中方采取更多行动牵制朝鲜。特朗普1月就任总统以来，暂时搁置了对中国施压的做法。

目前考虑的所谓“二级制裁”，是美国对与朝鲜有联系的国家的企业施加有针对性经济压力的一种做法，美方可拒绝这些企业进入美国市场和金融系统。

“总统在对中国失去耐心，”该官员称，他还表示“在不太远的将来...还会出台对中国实体更加严厉的制裁措施。”

中国驻华盛顿使馆未立即回复置评请求。白宫未予置评。(完)