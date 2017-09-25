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独家：美国电讯商T-Mobile和Spint接近达成初步合并协议--消息
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#国际财经
2017年9月25日 / 凌晨1点14分 / 23 天前

独家：美国电讯商T-Mobile和Spint接近达成初步合并协议--消息

1 分钟阅读

路透9月22日 - 据知情消息人士透露，美国无线运营商T-Mobile US(TMUS.O)与Sprint Corp(S.N)的合并计划接近达成初步协议，这意味着美国第三和第四大无线运营商的合并取得重大进展。

该交易将大幅整合美国电讯市场，并将是美国总统特朗普1月上任以来，美国首个具有重大反垄断风险和变革意义的合并案。

这一进展也表明，T-Mobile和Sprint认为美国反垄断执法环境变得愈发有利于其合并。此前，这两家公司在2014年因监管疑虑而放弃合并计划。

美国电讯行业在想办法应对5G技术投资问题，5G将大大提高数据无线传输速度。

消息人士称，两家公司合并后，Sprint大股东日本软银(9984.T)和其他股东在新公司持股将占40-50%，T-Mobile多数股权股东德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)及其他股东将持有新公司多数股权。

软银社长孙正义去年底与特朗普会面，并于2月时表示，软银将因特朗普承诺放宽监管而受益。

消息人士表示，一旦相关条件底定，两家公司接着将进行尽职调查，预计10月底前可以达成交易，不过谈判仍有可能破裂。

两家公司合并后，用户将超过1.3亿，仅次于威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)与美国电话电报公司(AT&T) (T.N)。营收将超过700亿美元，分析师表示，将有巨大的空间可以削减成本。

Sprint周五收盘大涨6.1%，报8.52美元，市值接近340亿美元。T-Mobile上扬1.06，报64.06美元，市值530亿美元左右。

由于协商事关机密，消息人士不愿具名。Sprint与德国电讯皆未能立即回应置评要求。(完)

编译 李爽/陈宗琦；审校 李婷仪/张荻

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